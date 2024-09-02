وكالة الفضاء المصرية تستضيف مؤتمر "آفاق الفضاء الجديدة بين إفريقيا والشرق الأوسط"

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أحمد جودة - القاهرة - تستعد مدينة العلمين الجديدة لاستضافة فعاليات مؤتمر "آفاق الفضاء الجديدة بين إفريقيا والشرق الأوسط"، برعاية البنك الأهلي المصري كراعٍ بلاتيني، وذلك يوم 2 سبتمبر 2024، كجزء من البرنامج الرسمي لمعرض مصر الدولي للطيران 2024. ويعد هذا المؤتمر محطة بارزة في مسيرة مصر نحو تعزيز دورها في مجال الفضاء واستكشاف الإمكانيات الواسعة التي يتيحها هذا القطاع الحيوي.



ينظم المؤتمر تحت رعاية وكالة الفضاء المصرية وبمشاركة مجموعة من الشخصيات البارزة في قطاع الفضاء، على رأسهم الأستاذ الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إلى جانب نخبة من المتحدثين الرفيعي المستوى من مختلف وكالات الفضاء في إفريقيا والشرق الأوسط، بما في ذلك اللواء هيلاري كيب كوسجي، المدير العام لوكالة الفضاء الكينية، والدكتور محمد التميمي، الرئيس التنفيذي لهيئة الفضاء السعودية، بالإضافة إلى مشاركة ممثلين من وكالة الفضاء الإماراتية، والوكالة الفضائية الأفريقية، ووكالة الفضاء الإيطالية.



كما يتضمن المؤتمر مشاركة مميزة للسيدة سارة صبري، أول رائدة فضاء مصرية ورئيسة مؤسسة "ديب سبيس"، التي ستقدم رؤى حول مستقبل الفضاء من منظور عابر للحدود.



وسيشهد المؤتمر مناقشات حول القضايا الأكثر إلحاحًا في مجال الفضاء، بما في ذلك سبل تعزيز التعاون الدولي لدعم برامج الفضاء الناشئة في المنطقة، وآليات تعزيز استدامة الفضاء، إضافة إلى استعراض نماذج التعاون بين القطاعين العام والخاص لتطوير الصناعة الفضائية.



وفي هذا السياق، أعرب الأستاذ الدكتور شريف صدقي عن امتنانه للبنك الأهلي المصري على دعمه الكبير ورعايته البلاتينية لهذا الحدث الهام، مشيرًا إلى أن المؤتمر يأتي في وقت يشهد فيه النشاط الفضائي في إفريقيا والشرق الأوسط نموًا ملحوظًا. وأكد التزام مصر بتطوير بنيتها التحتية الفضائية من خلال الاستثمار المكثف في رأس المال البشري والابتكار العلمي، بما يعزز من مكانتها على الساحة الفضائية الدولية ويدعم تطلعاتها الوطنية.



ومن المتوقع أن يوفر المؤتمر منصة للحوار المفتوح بين ممثلي وكالات الفضاء ومؤسسات البحث العلمي والشركات العاملة في مجال الفضاء، بهدف تبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز التعاون الإقليمي في هذا المجال الحيوي.



يجدر بالذكر أن مؤتمر "آفاق الفضاء الجديدة" يعكس التزام مصر الراسخ بدعم التطور الفضائي في إفريقيا والشرق الأوسط، وتأكيدًا على دورها المحوري في تشكيل مستقبل هذا القطاع على المستوى الإقليمي والعالمي.