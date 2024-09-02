نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "سويلم" يتابع موقف النقاط الساخنة خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعًا لمتابعة ما تم إتخاذه من إجراءات خلال فترة أقصى الإحتياجات المائية والتىتشمل شهور الصيف الحالى (يونيو-يوليو-اغسطس)لضمان توفير الإحتياجات المائية بعدد من المواقع بشبكة الترع على مستوي الجمهوريةوالتى كانت تعد من مناطق الازمات وتواجه سابقا تحديات عديدة فى توزيع وإدارة المياه، وتمكنت أجهزة الوزارة من التعامل معها بنجاحخلال الموسم الصيفى الحالى.



وأوضح وزير الري، في بيان له اليوم الإثنين، أنه تم خلال الاجتماع إستعراض حالة الرى بزمام ترعة الحمام وما يتم من أعمال مناوباتلإستيفاء إحتياجات الترعة من المياه وتحقيق منسوب المياه المطلوب أمام محطة مياه شرب جنوب العلمين، بالإضافة لما يتم إتخاذه منإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لإزالة التعديات على زمام الترعة.

وفيما يخص ترعة السويس يتم متابعة إجراء التطهيرات بشكل دائم ومتابعة تشغيل محطات ترعة الشلوفة لإمكان رى الزمام المقرر عليها،مع تحقيق المناسيب المطلوبة أمام مأخذ محطة شرب السويس، وفى ترعة بورسعيد يتم اتخاذ إجراءات مشابهة من أعمال تطهيرات ومتابعةمستمرة لتحقيق المناسيب المطلوبة أمام مأخذ محطة شرب بورسعيد.

وقال إنه فيما يخص بحر مويس بمحافظة الشرقية.. فيتم مراجعة أعمال التطهيرات وإزالة الحشائش والترسيبات بالترعة وتدعيم الجسور،والتنسيق بين أجهزة الرى والصرف والميكانيكا لتحريك وحدات الطوارئ عند المواقع التى تحتاج لزيادة كميات إعادة استخدام مياه الصرفالزراعى بها.



وفى ترعة وادي النقرة بمحافظة أسوان.. تتواصل أعمال التطهيرات وإزالة الترسيبات بالترعة، مع دعم مركز الطوارئ فى أسوان بوحداترفع متنقلة لتحسين حالة الرى طبقًا للموقف على الطبيعة.



وفى محافظتى الفيوم وبنى سويف.. يتم متابعة مناسيب أمام قناطر اللاهون وحجز حسن واصف للإطمئنان على توفير التصرفاتوالمناسيب المطلوبة التي تستوفى إحتياجات محافظة الفيوم المائية، كما يتم عمل الموازنات المائية اللازمة لضمان توفير المناسيب المطلوبةبترعتى الابراهيمية وبحر يوسف لإستيفاء إحتياجات محافظة بنى سويف المائية.



وفى منطقة وسط الدلتا.. يتم متابعة المناسيب والتصرفات بعدد من المواقع الهامة وهى (حجز الراهبين – فم القاصد – فم القضابة – فمالمنصورية) بمحافظتى كفر الشيخ والدقهلية، وفم وقناطر الحجز الواقعة على ترعة الباجورية بمحافظتى المنوفية والغربية.



وفى نهاية الاجتماع وجه وزير الري بأهمية المتابعة الدقيقة لحالة المياه بتلك النقاط الساخنة خصوصا منطقة النقرة بأسوان والتى مازالتتواجه بعض التحديات الجارى التعامل معها من خلال وضع حلول عاجلة وأخرى آجلة.



كما وجه الوزير بالاستمرار فى دعم برنامج صيانة البوابات حتى تستطيع القيام بدورها فى حجز وتوزيع وإدارة المياه.