نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات الطقس ليوم الإثنين 2 سبتمبر 2024 وتحذيرات من استمرار تأثير ظاهرة النينيو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذر الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز التغير المناخي، من استمرار تأثير ظاهرة النينيو خلال الأيام القادمة، مشيرًا إلى أن الأجواء ستبقى حارة، مما يزيد من الإحساس بحرارة الجو.

تحسن طفيف في درجات الحرارة بدءًا من الأربعاء

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد تحسنًا في حالة الطقس بدءًا من يوم الأربعاء، حيث ستنخفض درجات الحرارة بقيم تصل إلى 3 درجات مئوية.

ورغم ذلك، ستظل الأجواء حارة خلال ساعات الذروة، خاصة في المناطق الجنوبية من البلاد.

توقعات الطقس ليوم الإثنين 2 سبتمبر 2024

سيكون الطقس اليوم حارًا ورطبًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما ستكون الأجواء شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد خلال ساعات النهار.

أما في ساعات الليل والصباح الباكر، فستميل الأجواء إلى الاعتدال، مع استمرار الرطوبة العالية على معظم المناطق.

نشاط الرياح وفرص الأمطار

تشير خرائط الطقس إلى وجود نشاط للرياح في بعض المناطق مثل القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بالإضافة إلى ذلك، هناك احتمالية لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بينما قد تكون الأمطار متوسطة إلى خفيفة على محافظة الوادي الجديد.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

البحر المتوسط: يتوقع أن تكون حالته ما بين خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع موج يتراوح بين متر إلى 1.75 متر، واتجاه الرياح سيكون شمالي غربي.

البحر الأحمر: سيكون حالته ما بين معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع موج يتراوح بين متر إلى 2.25 متر، واتجاه الرياح سيكون شمالي غربي.

مستويات الرطوبة المتوقعة

ستختلف مستويات الرطوبة في المناطق المختلفة، كما يلي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: نسبة الرطوبة العظمى تتراوح بين 80-85%، والصغرى بين 35-40%.

السواحل الشمالية: نسبة الرطوبة العظمى تتراوح بين 90-95%، والصغرى بين 50-55%.

شمال الصعيد: نسبة الرطوبة العظمى تتراوح بين 55-60%، والصغرى بين 20-30%.

جنوب الصعيد: نسبة الرطوبة العظمى تتراوح بين 30-40%، والصغرى بين 15-20%.

درجات الحرارة المتوقعة ليوم الإثنين 2 سبتمبر 2024

ستكون درجات الحرارة مرتفعة في بعض المناطق، ومن أبرزها:

القاهرة : 35° العظمى / 26° الصغرى

: 35° العظمى / 26° الصغرى أسوان : 43° العظمى / 29° الصغرى

: 43° العظمى / 29° الصغرى شرم الشيخ : 39° العظمى / 29° الصغرى

: 39° العظمى / 29° الصغرى الإسكندرية: 32° العظمى / 24° الصغرى

مع استمرار تأثير ظاهرة النينيو، من المتوقع أن يبقى الطقس حارًا ورطبًا في معظم مناطق البلاد، ويُنصح باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب التعرض المباشر للشمس، خاصة في ساعات الذروة.