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وزير التعليم العالي يعلن صدور عدة قرارات جمهورية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالى:

• الدكتور أيمن محمد حسنين حسن، نائبًا لرئيس جامعة المنيا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

• الدكتورة دينا محمد علي أبوالمعاطي، نائبًا لرئيس جامعة قناة السويس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

• الدكتور محمود فرج محمود فرج، عميدًا لكلية الزراعة جامعة قناة السويس.

• الدكتورة رانيا رجب تركي مرسي، عميدًا لكلية الصيدلة جامعة دمنهور.

• الدكتور عادل محمد عبدالمنعم مكي، عميدًا لكلية التربية الرياضية جامعة أسوان.

• الدكتور عبدالحميد علي علي غلاب، عميدًا لكلية الألسن جامعة كفر الشيخ.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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