وزير التموين يجتمع مع وفد من البنك الدولى لمتابعة مستجدات مشروع زيادة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 سبتمبر 2024 05:30 مساءً - أجتمع اليوم الدكتور / شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية مع وفد من البنك الدولى وذلك بحضور اللواء / وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، و الدكتور / أشرف صادق القائم بأعمال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، و حسام الجراحي نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية.

ويهدف الاجتماع إلي متابعة الاجراءات التنفيذية للمشروعات الخاصة بوزارة التموين والتجارة الداخلية والممولة من جانب البنك الدولي، والمتمثلة في زيادة السعة التخزينية لصوامع تخزين الحبوب بإجمالي سعة تخزينية 750 ألف طن موزعة على 9 مواقع بعدد من محافظات الجمهورية وبما يتناسب مع حجم الإنتاج من القمح المحلي بالإضافة إلي الاحتياجات من القمح المستورد.

وأكد فاروق أن الهدف من المشروع هو زيادة حجم السعات التخزينية من صوامع الحبوب لتحقيق مستهدفات برنامج الحكومة المصرية في المحافظة علي وجود احتياطى استراتيجى آمن من السلع الأساسية ومن أهمها القمح لضمان توفير الكميات اللازمة من الدقيق التمويني لإنتاج الخبز البلدي المدعم.