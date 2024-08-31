خطوات تسجيل منصة في جدارات 1446

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أحمد جودة - القاهرة - يهتم الكثير. من المواطنين في المملكة العربية السعودية، بمعرفة كيفية تسجيل في منصة جدارات، حيث تعتبر من أهم المنصات السعودية، التي تقدم وظائف متنوعة في مختلف التخصصات والمجالات، لذلك تسهل على الجميع إيجاد فرص عمل بكل سهولة، وقد استطاعت أن تحقق في مجال التعليم تطور مهنى لجميع المعلمين والمعلمات، الذين تقدموا عبر المنصة، ومن خلال المقال سنوضح لكم خطوات التسجيل في المنصة، ومميزات المنصة، بالإضافة إلى الهدف الرئيسي من المنصة.

كيفية تسجيل منصة جدارات

توفر منصة جدارات، العديد ما الوظائف في كافة التخصصات والمجالات، لجميع المتقدمين، كما تعمل على التطوير المهني للمتقدم مع إمكانية توفير المعلومات التي يحتاجها، التي تؤهله للحصول على الوظيفة المناسبة، ويتساءل البعض عن كيفية التسجيل في المنصة، حيث يمكن التقديم إلكترونيا، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

يقوم المتقدم بالذهاب إلى موقع منصة جدارات.

ثم يقوم بفتح الصفحة الإلكترونية.

يتعين على المتقدم تسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم ورقم الهوية، ثم يقوم إنشاء حساب في حال عدم توفر واحد.

ومن ثم يقوم بتحديد لوظائف المتاحة

يتعين على المتقدم كتابة جميع البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة.

ثم يقوم برفع كافة المعلومات الدراسية.

وبعد ذلك يقوم بالضغط على المربعات لكتابة تفاصيل الوظيفة المطلوبة.

ثم يقوم بتحديد الوظيفة التي ترغب بها من القائمة.

وفي الختام، يقوم بإرسال الطلب والمراجعة وانتظار الرد.



مميزات تسجيل منصة جدارات

وكشفت منصة جدارات 2024، عن مميزات، التي يحصل عليها المتقدم، في حالة البدء بالعمل عليها والتي يمكن تناولها على النحو التالي:

يستطيع المتقدم استخدام الفلاتر لحجب الوظائف الغير مناسبة، للوصول إلى الوظيفة المناسبة سريعًا.

يستطيع المتقدم المقارنة بين الوظائف مع اختيار الوظيفة المناسبة.

تتميز المنصة بإعطاء المتقدم ملف كامل عن الوظيفة لمعرفة المناسب من الغير مناسب.

تقوم المنصة بتقديم على المؤهلات العلمية للقطاع الحكومي.

الهدف من تسجيل منصة جدارات

تهدف المنصة إلى توفير وظائف كثيرة، لتوحيد جميع الباحثين عن الوظائف وجمعهم في مكان واحد لتوفير فرص عمل مناسبة، وفي ذات الوقت تقوم بتحسين مهارات الباحث عبر تقديم المعلومات اللازمة