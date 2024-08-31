خطوات التسجيل في وظائف الدفاع المدني 1446

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أحمد جودة - القاهرة - يهتم الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، بمعرفة التسجيل في وظائف الدفاع المدني، حيث يعد العمل في الدفاع المدني عمل مشرف للغاية، نظرًا لأنه يعمل على حماية الأمن والسلامة داخل المملكة، وقد أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، عن التسجيل في الوظائف، ومن خلال المقال سنوضح لكم خطوات التسجيل في الوظائف، وشروط التسجيل في الوظائف

التسجيل في وظائف الدفاع المدني

يتساءل العديد من المواطنين والطلاب عن التسجيل في وظائف الدفاع المدني، حيث يعتبر من أهم الوظائف، التي يسعى إليها الجميع، وذلك نظرًا لإمتلاكه الحيوية وروح العزيمة والشهامة التي تدفعه دائمًا إلى المحافظة على وطنه، وقد كشفت وزارة الدفاع المدني، أنه يمكن التسجيل في الدفاع المدني، إلكترونيا، دون الحاجة للذهاب إلى الجهات المختصة، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

يقوم المواطن بالذهاب إلى الموقع الإلكتروني لهيئة الدفاع المدني.

ثم يقوم بالتسجيل بإدخال عبر اسم المستخدم، كلمة المرور، وكود التحقق المرئي بشكل صحيح

ومن ثم يقوم بالانتقال إلى أيقونة “الخدمات الإلكترونية” من القائمة الرئيسية.

وبعد ذلك يقوم بالانتقال إلى “وظائف الدفاع المدني”.

ثم يقوم بتحديد الوظيفة التي تريد الإلتحاق بها.

يتعين على المواطن كتابة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة في الحقول المخصصة لذلك.

ثم يقوم بالموافقة على الشروط والأحكام.

وفي الختام، يقوم بالضغط على أيقونة “ارسال الطلب”.

كيف اتوظف في الدفاع المدني 1446؟

وحددت وزارة الدفاع المدني، الشروط والضوابط، الواجب توافرها، لتوظيف في الدفاع المدني يتوجب على المتقدم الإلتزام بالشروط التالية: