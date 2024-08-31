نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد اللطيف يبحث مع نائب رئيس مؤسسة "Cognia" تجديد البروتوكول المنظم لأوضاع شهادة الدبلومة الأمريكية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور كيم حسين نائب الرئيس الأول للمناطق الدولية والاستراتيجية العالمية والتنمية لمؤسسة "Cognia"، أكبر مؤسسة اعتماد داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لبحث تجديد البروتوكول المنظم لأوضاع شهادة الدبلومة الأمريكية داخل مصر.

وفى مستهل الاجتماع، رحب الوزير بالدكتور كيم، مؤكدًا أهمية الشهادات الدولية في تعزيز جودة التعليم، وتحقيق التميز في مجالهم، مشيرًا إلى أن التعليم يعمل على إعداد الإنسان، وتأهيله، للتعامل مع التقنيات المعاصرة والمتطورة، ومواكبة التغيرات المتواصلة في مختلف ميادين التنمية، وإعداده وتأهيله للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة في مجتمع المعلومات والمعرفة.

واستعرض الوزير خلال اللقاء القرار الوزارى الخاص بتنظيم عمل قواعد الدراسة والامتحانات والتقويم بكافة المدارس التي يدرس بها وتمنح شهادات دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) داخل جمهورية مصر العربية، مشيرا إلى أن هذا القرار هدفه الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية وترسيخ الانتماء لدى الطلاب، ودعم تعليم اللغة العربية والتاريخ، ترسيخا للثقافة المصرية والهوية الوطنية.

وشهد اللقاء بحث مراجعة الاتفاقيات والمعايير الخاصة بشهادة الدبلومة الأمريكية لتجديد التعاقد بها، وكذلك متابعة المدراس الدولية المانحة لها وعدد الطلاب المقيدين فعليا بها.

وجدير بالذكر أن مؤسسة "Cognia" تعتمد 342 مؤسسة/مدرسة في مصر، و659 في الشرق الأوسط، و40 ألفًا على مستوى العالم.

وقد حضر الاجتماع الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، وإيمان صبري مساعد الوزير لشئون التعليم الخاص، وشيرين حمدي مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.