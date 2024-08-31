حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 أغسطس 2024 09:31 مساءً - وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يتفقدان المنطقة المحيطة بمسار العائلة المقدسة ويزوران كنيسة السيدة العذراء الأثرية فى مسطرد

تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المنطقة المحيطة بمسار العائلة المقدسة بمسطرد ، كما قاما بزيارة لكنيسة السيدة العذراء الأثرية فى مسطرد.

وكان في استقبال وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية نيافه المطران الانبا مرقس أسقف شبرا الخيمة وتوابعها ، حيث استمعت د. منال عوض والمهندس أيمن عطية إلي شرح أهمية تلك المنطقة في المسار وبصفة خاصة بئر المياه الموجود داخل الكنيسة والتى شربت منها العائلة المقدسة خلال زيارتها للمنطقة .

وتقدم نيافة المطران الانبا مرقس أسقف شبرا الخيمة وتوابعها بخالص شكره وتقديره للدكتورة منال عوض ومحافظ القليوبية علي زيارتهم الكريمة للمنطقة المحيطة بكنيسة السيدة العذراء .

و حضر الجولة التفقدية كل من القمص ارميا عدلي وكيل المطرانية والقمص يوسف صابر وعدد من أباء كنيسة السيدة العذراء الأثرية بمسطرد من بينهم القمص عبدالمسيح بسيط والقمص شاربيم ميلاد.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض علي الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بقيادة السيد رئيس الجمهورية لمشروع مسار العائلة المقدسة و تطوير كافة نقاط المسار الخمس والعشرين بالمحافظات في ظل متابعة من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لهذا المشروع المهم .

وقالت وزيرة التنمية المحلية أنه سيتم التنسيق بين الوزارة والمحافظة خلال الفترة المقبلة لتطوير المنطقة المحيطة بمسار العائلة المقدسة بمسطرد للتواكب مع أعمال التطوير ورفع كفاءة كافة نقاط المسار بجميع المحافظات .

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ واللواء ايهاب سراج الدين السكرتير العام وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات وزارة التنمية المحلية.