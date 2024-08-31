جامعة الدول العربية: هناك تحركات لاحتواء ما يجرى فى غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 31 أغسطس 2024 06:32 مساءً - قال المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن هناك تحركات من الجانب العربي لاحتواء مايجري في غزة ومنع توسع الصراع بالمنطقة، والقوى الكبرى لا تزال تمنح إسرائيل مظلة الحماية وهذا الأمر يحتاج إلى وقفة من الجانب العربي.

وأضاف المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أننا نحن أمام حالة عجز من المجتمع الدولي بسبب ما يجري في الأراضي الفلسطينية، والجانب العربي يؤكد أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل القضية الفلسطينية.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.