وزيرة العمل اليونانية ترحب باستقدام المزيد من العمالة المصرية في مجالات التشييد...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 أغسطس 2024 05:25 مساءً - التقى السفير عمر عامر، سفير مصر لدى أثينا، نيكي كيرامووس وزيرة العمل والتأمينات الاجتماعية اليونانية، حيث ناقشا سبل تطوير مجالات التعاون المشترك بين البلدين، والبدء الفعلي لتنفيذ اتفاق العمالة الموسمية، بما يُسهم في توفير العديد من فرص العمل وبشكل قانوني وآمن للعمالة المصرية في اليونان، وهو ما يُسهم بدوره في الحد من الهجرة غير الشرعية.

وأكدت وزيرة العمل حرص اليونان على الاستفادة من الخبرات المصرية في المجال الزراعي وتأمين كافة الحقوق للعمالة المصرية، ورحبت باستقدام المزيد من العمالة المصرية في مجالات التشييد والبناء، والسياحة، وغيرها من مجالات العمل في اليونان، مشيدة بكفاءة وحرفية العمالة المصرية.

كما تم الاتفاق على مواصلة الجانب اليوناني استكمال سداد كافة التأمينات الاجتماعية للمواطنين المصريين الذين سبق وأن عملوا في اليونان.