هيئة الدواء ترفض تسجيل عقار جديد لأمراض القلب والأوعية الدموية لعدم فاعليته

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 أغسطس 2024 05:25 مساءً - أعلنت هيئة الدواء المصرية عن رفضها لاستقبال تسجيل أي مستحضرات جديدة تحتوي على مادة Tiadenol بتركيبة الأقراص Tablet، موضحة أن هذا القرار جاء بناءً على توصيات اللجنة العلمية المتخصصة للأمراض القلبية والأوعية الدموية.

رفض تسجيل واستقبال عقار جديد لأمراض القلب والأوعية الدموية لعدم فاعليته

أشارت هيئة الدواء المصرية إلى أن القرار اتخذ استنادًا إلى عدم تقديم الشركة المصنعة للدراسات العلمية المطلوبة التي تثبت فعالية وأمان المادة الفعَّالة للعرض العلاجي المقدم من الشركة.

وخضعت مادة تيادينول وهو عامل جديد قابل للامتصاص وخافض للدهون، يختلف في البنية الكيميائية عن كلوفيبرات والمركبات ذات الصلة، لاختبار في مرضى يعانون من ارتفاع ثلاثي جليسريد الدم، سواء المستجيبين أو غير المستجيبين للعلاج الغذائي.

وفي وقت سابق، استقبل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بحضور الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، وذلك في ديوان عام وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إن صناع الدواء في مصر حققوا نجاحات عديدة، في أوقات شهد فيها العالم أزمات طاحنة، وعلى رأس هذه النجاحات، ما تحقق خلال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، حيث تمكنت شركات الدواء المحلية من سد احتياج الدولة المصرية من أدوية علاج فيروس سي، حتى تحقق الحلم، بحصول مصر على الإشهاد الذهبي من منظمة الصحة العالمية في السيطرة على هذا المرض الذي ظل متوطنا في مصر لعشرات السنين.