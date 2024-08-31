ضبط المتهمين باقتياد بائع جائل عنوة دخل سيارة في الدقهلية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 31 أغسطس 2024 04:29 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله قيام ثلاثة أشخاص بإقتياد شخص وإجباره على استقلال سيارة واستغاثته بالأهالى بالدقهلية .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد المجنى عليه (بائع متجول - مقيم بدائرة مركز شرطة شها بالدقهلية) ، وبإستدعائه وسؤاله قرر بوجود خلافات سابقة بينه وبين (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة ) بسبب قيام زوجته بترك العمل لدى الأخير ، ورغبته فى عودتها للعمل مرة أخرى فحدثت بينهما مشادة كلامية وتحريره محضر بالواقعة .

وفى وقت لاحق قام الأخير بالإستعانة بثلاثة أشخاص مقيمين بمحافظة الدقهلية "المعنيين بالفيديو المتداول" وقاموا بإقتياده عنوة داخل السيارة ملك المذكور وأضاف المجنى عليه بعدم الإبلاغ لإنهاء الخلاف فيما بينهم وتنازله عن المحضر السابق تحريره .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية