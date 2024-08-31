نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يشدد على مواجهة مخالفات معارض السيارات ومنع تعديهم على الطرق العامة وأرصفة المشاة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة حرص المحافظة علي تحقيق التواصل الدائم والمستمر بين الجهازين التنفيذي والتشريعي من أجل مناقشة الملفات الحيوية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين والطلبات المقدمة بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

تصريحات المحافظ جاءت خلال لقاءه الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دوائر الجيزة والدقي والعجوزة وبولاق الدكرور والطالبية والعمرانية والهرم والواحات البحرية وذلك لمناقشة الخطط المستقبلية والموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية، الجاري تنفيذها على أرض محافظة الجيزة.

عرض محافظ الجيزة خلال اللقاء خطه تطوير وتحسين الرؤية البصرية لشارع جامعة الدول العربية لكونه أحد شوارع المحافظة الحيوية والتي تضم زيادة المساحات الخضراء ودعم الجزيرة الوسطى وجانبي الطريق بالأشجار والمسطحات الخضراء ورفع كفاءة مسار الطريق وتخصيص أماكن لانتظار للسيارات لتيسير الحركة المرورية.

وشهد اللقاء مناقشة عددًا من الملفات الحيوية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين ومنها توفير وسائل نقل إضافية لخدمة حركة التنقل،

حيث أكد محافظ الجيزة بأن جاري التنسيق مع جهاز تنظيم النقل البري لدراسة مدي إمكانية تدعيم المحافظة بعددا من خطوط النقل الإضافية للتيسير علي المواطنين.

وأشار محافظ الجيزة بأنه تم تكليف جهاز السرفيس لتكثيف الحملات اليومية بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لضبط السائقين الغير ملتزمين بتعريفة الركوب المقررة والمواقف المخصصة والانتظار الخاطئ بالطريق العام إلي جانب التصدي لمخالفات السير عكس الاتجاه بطريق ترعة الزمر الموازي لمحور كمال عامر.

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز بمواصلة إجراءات ترقيم مركبات التوك توك مع تكثيف الحملات منع السير بالشوارع الرئيسية بالتعاون مع الجهات المعنية لإحكام السيطرة ومنع المخالفات.

وأكد المحافظ أنه فيما يخص ملف مياه الشرب والصرف الصحي فأنه يتم انتاج نحو ٣ مليون م٣ يوميا من المياه ومع زيادة الاستهلاك فان الامر يتطلب زيادة كميات المياه المنتجة مشيرًا إنه جاري وضع رؤية مستقبلية بالتنسيق مع الوزارات المعنية وتكاتف جميع الأجهزة للوصول إلي حلول جذرية لمشكلات الانقطاعات وضعف ضغوطات المياه بالبؤر الساخنة لسد احتياجات المواطنين.

وكلف محافظ الجيزة خلال اللقاء المكتب الهندسي بالمحافظة بالتعاون مع مديرية الأسكان بمعاينة مدرسة مصطفي كامل ببولاق الدكرور وعرض تقرير كامل بالوضع الحالي بالمدرسة للتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ أعمال الصيانة المطلوبة ودخولها الخدمة في أقرب وقت.

كما وجه المحافظ مدير هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة بمراجعة الحالة الإنشائية لمدرسة ثروث عكاشة ببولاق الدكرور ومدي جاهزيتها لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد.

كما وجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز بمواجهه مخالفات معارض السيارات ومنع تعديهم علي الطريق العام وأرصفة المشاة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

جاء ذلك بحضور اللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير العام المساعد والنواب " محمد الحسيني، عمر زايد، عمرو القطامي، زكي عباس، إيهاب منصور، أحمد عاشور، عبد العزيز النحاس، صبورة السيد، رشا ابو شقرة، امل رمزي، نادية مبروك، حنان ابو العزم ، كوثر محمود، سهير عبد السلام، مايسة عطوة، والأستاذ محمد مرعي رئيس مدينة الجيزة ورؤساء الأحياء المختصة ومديري المديريات الخدمية ومسئولي شركات المرافق.

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