وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يفتتحان معرضي ” أيادي مصر ” و”...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 أغسطس 2024 03:31 مساءً - افتتحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية معرض " أيادي مصر " للحرف اليدوية والتراثية بكورنيش بنها ومعرض "صنع في القليوبية" والذي يتضمن بعض المنتجات الأساسية والصناعية التي يطلبها المواطن وذلك علي هامش زيارة وزيرة التنمية المحلية لمحافظة القليوبية للمشاركة في احتفالات العيد القومي للمحافظة .

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ واللواء ايهاب سراج الدين السكرتير العام واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة والسادة أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب .

ويأتي معرض صنع في القليوبية بالتعاون بين المحافظة والمنطقة الاستثمارية وجمعية مستثمري الخانكة وجامعة بنها والغرف التجارية بالقليوبية .

وقامت الدكتورة منال عوض والمهندس أيمن عطية بجولة تفقدية بمعرض " أيادي مصر" للتعرف علي المنتجات الموجودة والتي تتضمن منتجات الفخار والخزف والجلود والاخشاب والمفروشات وأدوات ومستلزمات الحلي والاكسسورات والسجاد اليدوي والكليم والاحجار الكريمة والتحف والانتيكات ومشغولات الجلود والكروشيه.

كما تفقدت الوزيرة والمحافظ معرض " صنع في القليوبية " والذي يتضمن بعض المنتجات المتنوعة التي يحتاجها المواطن سواء السلع والمنتجات الغذائية الأساسية أو بعض الصناعات الهندسية الصغيرة التي يتم تصنيعها في مصانع وشركات المحافظة .

ومن جانبها أشادت وزيرة التنمية المحلية بمستوى المنتجات المعروضة وأسعارها وجودتها ، مشيرة إلي تقديم الوزارة كل الدعم اللازم خلال الفترة القادمة لضم أكبر عدد من الحرفيين علي مستوي الجمهورية للمنصة والعمل علي زيادة أعداد المنتجات التراثية والحرفية المعروضة سواء من محافظة القليوبية وباقي المحافظات .

وأكدت د.منال عوض على اهتمام السيد/ الرئيس عبدالفتاح السيسى بتقديم كل الدعم للعاملين في مجال الحرف اليدوية والتراثية لما لها من دور مهم في خلق فرص عمل للمرأة والشباب والفتيات بجميع المحافظات بما يسهم في التمكين الاقتصادي للمجتمعات المحلية وتحسين مستوي معيشة الأسر .

وأشارت الدكتورة منال عوض إلي أن الفترة القادمة ستشهد زيادة التسويق للمنتجات الموجودة علي منصة " أيادي مصر " وكذا المشاركة في المعارض المحلية والدولية للمنتجات اليدوية والتراثية والتعاون مع الوزارات المعنية بالحكومة ، وكذا تدريب وتمكين وحدات " أيادي مصر " بالمحافظات والاستمرار في حصر الحرفيين الموجودين بالمحافظات ، مشيرة إلي أن المنصة تضم حالياً حوالي ٦٤٨٠ منتج وتم حصر ١٢٧٣ حرفي وضمهم للمنصة وتم كذلك حصر حوالي ٢١٥٠ حرفي وجاري وضع خطة تنفيذية للبدء في عملية ضمهم علي المنصة .

كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن هناك مجموعة وزارية برئاسة الفريق كامل الوزير نائب مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل وتضم عدد من الوزراء والجهات المعنية بملف الصناعة وتجتمع بصورة أسبوعية لبحث حل اي شكاوى للمصانع والصناعات المختلفة في كافة المجالات وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن حيث أن ملف الصناعة يأتي علي رأس أولويات الملفات التي تعمل عليها الحكومة المصرية.

كما وجهت الدكتورة منال عوض بقيام محافظة القليوبية بالتنسيق مع الجهات المشاركة في معرض " صنع في القليوبية " ومعرض " أيادي مصر " لمد افتتاح المعرض لمدة شهر لتحقيق اقصي استفادة للعارضين والمواطنين خاصة في ظل تنوع المنتجات الموجودة والأسعار المناسبة للمواطنين .

ومن جانبه أكد محافظ القليوبية أنه تم عمل حصر لأشهر الصناعات الحرفية والتراثية علي أرض المحافظة ، كما تم رفع كفاءة الحرف اليدوية وإقامة ورش عمل ودورات تدريبية ومساعدة أصحاب الحرف في تسويق منتجاتهم.