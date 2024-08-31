نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالفيديو.. جهود صندوق مكافحة الإدمان × أسبوع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، فيديوجراف على الصفحة الرسمية " فيسبوك" عن أنشطة الصندوق خلال الفترة من يوم 23 حتى 29 أغسطس 2024.



وتضمن تقرير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان تنفيذ العديد من المبادرات والأنشطة لرفع الوعى بخطورة تعاطى المواد المخدرة وحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، منها إعلان نتائج الدراسة التي أعدها صندوق مكافحة الإدمان، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتورة غادة وإلى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة بفيينا، والدكتور عمرو عثمان مدير الصندوق وممثلو الوزارات المعنية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ حول تطبيق برامج الدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان وأثره على تحسين جودة الحياة لديهم.

وتفقدت الدكتورة مايا مرسى برفقة الدكتورة غادة وإلى معرض لمنتجات المتعافين من الإدمان، حيث يتضمن المعرض منتجات الملابس والموبيليا والأعمال اليدوية والتي تتميز في التصميم والتصنيع داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.



توقيع بروتوكول بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وبنك الكساء المصري لدعم برامج التمكين الاقتصادي والدمج المجتمعي للمتعافين من خلال تجهيز وتشغيل "مشغل متكامل لتصنيع الملابس مكون من ماكينات تشغيل تمثل جميع مراحل تصنيع المنتج النهائي في مراكز العزيمة التابعة للصندوق لتطبيق برامج العلاج بالعمل والدمج المجتمعي للمتعافين.







كما تم تنفيذ 272 نشاط بالمحافظات المختلفة منها مبادرة "خدعوك فقالوا" في أكثر من 14 ميدان بالمحافظات المختلفة أيضا تنفيذ 42 نشاط لرفع الوعي بخطورة التعاطي في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " أيضا أنشطة توعوية 107نادى ومركز شباب، وتنفيذ 37 حملة توعوية في 7 مناطق مطورة "بديلة العشوائيات" أيضا تقديم كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن "16023" من خلال 33 مركز علاجي في 19 محافظة حتى الآن، بالإضافة إلى الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات لـ4143 موظف من العاملين في الجهاز الإداري للدولة مع توفير العلاج مجانا وفى سرية تامة لأى موظف مريض إدمان دون أي يقع تحت طائلة القانون، شريطة التقدم للعلاج طواعية قبل نزول حملات الكشف مقر عمله بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الأنشطة لرفع وعى الفئات المتخلفة بخطورة التعاطي



كما تم إطلاق مبادرة جديدة لرفع وعي مرتادي مترو الأنفاق بمخاطر تعاطى وإدمان المواد المخدرة وذلك بالتعاون مع الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق.

مرفق لينك الفيديو



https://fb.watch/uiO61nM458/?mibextid=cr9u03