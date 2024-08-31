وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يلتقي مع أعضاء المجلس المصري للشئون الخارجية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 31 أغسطس 2024 01:29 مساءً - استقبل د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، يوم السبت 31 أغسطس الجارى مع أعضاء مجلس إدارة المجلس المصرى للشئون الخارجية، برئاسة السفير محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق رئيس مجلس إدارة المجلس، وعضوية كل من الدكتور محمد كمال نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور هشام زعزوع وزير السياحة الأسبق، والسادة السفراء عزت سعد، وعلى الحفنى، وصلاح حليمة، ود. محمد حجازى، و د. محمد بدر الدين زايد، والسيد أيمن عدلى.

وفى تصريح للسفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، أوضح أن وزير الخارجية والهجرة أكد خلال اللقاء على اعتزازه ووزارة الخارجية بالعلاقة المتميزة الممتدة على مدار سنوات مع المجلس المصرى للشئون الخارجية، الذى يعد أحد أهم مراكز الرأي والفكر في مصر التي تسهم في تحقيق الفهم العميق والمتكامل للقضايا الخارجية الهامة على المستويين الاقليمي والدولي، وتطرح الآراء والتقييمات التى تدعم عملية صنع القرار الخاصة بالسياسة الخارجية. وأشاد الدكتور عبد العاطى فى هذا الإطار بالخبرات العلمية والعملية لأعضاء المجلس فى التخصصات المتنوعة ذات الصلة بالسياسة الخارجية.

وأضاف المتحدث الرسمي، بأن الوزير عبد العاطى رحب بالدور الهام الذى يقوم به المجلس المصرى للشئون الخارجية فى التوقيت الحالى على ضوء تنامى التحديات التي تواجهها مصر نتيجة الأزمات الإقليمية والدولية المتصاعدة، الأمر الذى يتطلب طرح الأفكار المتنوعة والتقديرات ومقترحات الحلول لتلك الأزمات، مؤكداً دعم سيادته لما يقدمه هذا المنبر من أفكار ومبادرات بناءه تسهم في تعميق وعي الرأي العام بقضايا السياسة الخارجية.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء شهد تبادلا للرؤي والتقييمات إزاء كافة القضايا الدولية والإقليمية الهامة، حيث استمع أعضاء مجلس إدارة المجلس لإحاطة متكاملة من السيد وزير الخارجية لرؤية مصر لتطورات أزمة قطاع غزة، والتصعيد الإقليمى، وأمن البحر الأحمر، والأزمة السودانية، والعلاقات المصرية الإفريقية، والوضع فى القرن الإفريقى، وعلاقات مصر مع شركائها الدوليين. كما استعرض الدكتور عبد العاطى الاتصالات المكثفة التي تجريها مصر مع الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة لتهدئة الأوضاع في المنطقة، وضمان عدم اتساع رقعة الصراع، والعمل على الوقف الفوري لإطلاق النار فى غزة.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى أن د. عبد العاطى حرص على الاستماع إلى الأنشطة والفعاليات والندوات التي ينظمها المجلس، حيث أعرب عن تقديره لما يقوم به المجلس المصرى للشئون الخارجية من جهود وأنشطة تسهم فى إطلاع الرأي العام المصرى بقضايا السياسية الخارجية التى تهم مصر.