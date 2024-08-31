الدكتور إسماعيل كمال يتابع إنطلاق المرحلة الثالثة للموجه الـ 23 ، وإزالة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 أغسطس 2024 01:28 مساءً - تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنظيم الموجات المتتالية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة لإسترداد حق الدولة والشعب فى أراضيه ، وفى ظل متابعة مستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض ، تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إنطلاق المرحلة الثالثة من الموجه الـ 23 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ، و والتعديات بالبناء على الأراضى الزراعية ، مشدداً على الرصد الميدانى لأى تعديات أو مخالفات لسرعة التدخل الفورى وإزالتها فى المهد ، وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بتنظيم حملة أسفرت عن إزالة 12 حالة تعدى بنطاق حى جنوب بمساحة 2500 م2 ، منها 5 حالات صادر لها قرارات سابقة ، و 7 حالات فورية فى المهد ، وتم التحفظ على المواد المستخدمة فى البناء ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين ، وقد شارك فى جهود الحملة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان وقسم شرطة أول أسوان بإشراف من اللواء محمد أبو الليل مدير الأمن ، بالإضافة إلى نواب رئيس المدينة ، ورئيس حى جنوب ، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة والسيارات لنقل مخلفات الإزالة أولاً بأول .