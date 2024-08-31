حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 أغسطس 2024 01:28 مساءً - أصدرت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا حول أداء أنشطة الوزارة خلال أسبوع في الفترة من 24 أغسطس وحتى 30 أغسطس، وجاء ذلك على النحو الآتي:

(1) عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووجه الوزير باستعداد الجامعات للمُشاركة في مبادرة "اتعلم بصحة" وذلك في ضوء اهتمام الدولة بالتنمية البشرية وقرب بدء تنفيذ مبادرة جديدة لدعم المواطن المصري تحت مُسمى (بداية جديدة لبناء الإنسان) ولمدة 100 يوم، بمشاركة العديد من الوزارات، كما وجه الوزير باستعداد الجامعات للمشاركة في مبادرة "100 يوم رياضة"، بالتزامن مع اليوم الدولي للرياضة الجامعية (20 سبتمبر القادم وبداية العام الدراسي الجديد).

(2) افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عددًا من المنشآت الطبية للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بفرع الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة، حيث افتتح الوزير المرحلة الأولي من مستشفى الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة، الذي يُقام على مساحة 30 ألف متر مربع، ويتكون من دور أرضي و5 أدوار مُتكررة، وتتكون المرحلة الأولى من 8 عيادات تخصصية (عيادة العظام، عيادة الأنف والأذن، عيادة الرمد، عيادة الأطفال، عيادة أمراض الباطنة، عيادة الجراحة، عيادة الجلدية، عيادة النساء والتوليد)، بالإضافة إلى 3 قاعات دراسية و12 غرفة إقامة وغرفة عزل، بالإضافة إلى قسم الأشعة المتنقلة "أكو وموجات فوق صوتية"، كما افتتح الوزير مستشفى طب الأسنان الذي يحتوي على 4 عيادات تخصصية و4 عيادات أساسية لتدريب الطلاب.

(3) عقد المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي اجتماعًا برئاسة د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وخلال الاجتماع وافق المجلس على قواعد التحويل بين الجامعات التكنولوجية، وكذلك التحويل من الجامعات الأكاديمية للجامعات التكنولوجية، وكذا الموافقة على قواعد قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة للعام الماضي للالتحاق بالفرقة الأولى.

(4) افتتح د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورشة عمل "إنجازات وإطلاق المرحلة الثانية من برنامج "رواد وعلماء مصر"، في إطار إطلاق الدفعة الثانية لبرنامج رواد وعلماء مصر المُقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية، وتقوم بتنفيذه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وفي كلمته أشار الوزير إلى أن الورشة تأتي ضمن عدة خطوات تتخذها الوزارة من أجل تحقيق الأهداف التعليمية والتنموية المتسقة مع الإستراتيجيات الوطنية للدولة ورؤية مصر 2030، وامتدادًا لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وجهود الوزارة في تعزيز الشراكات المثمرة مع المؤسسات الدولية.

(5) وقع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والأستاذ محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، بروتوكول تعاون مشترك بين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ومؤسسة بنك مصر، ويهدف بروتوكول التعاون إلى دعم بنك مصر لخمس مستشفيات جامعية، وهي (مستشفى بنها الجامعي، والزقازيق الجامعي، ومستشفيات جامعات المنصورة، وأسيوط، والمنوفية)؛ لتوفير احتياجات المستشفيات الجامعية الخمسة من الأجهزة الطبية، بما يسهم في تطوير ورفع كفاءة مستوى الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة بها.

(6) التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السفير طارق الأنصاري سفير دولة قطر بالقاهرة، والوفد المرافق له؛ لبحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجالات التعليمية والبحثية، وخلال اللقاء ناقش الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما تم تبادل الرؤى في مختلف أنشطة التعليم العالي والبحث العلمي، ومنها المنح الدراسية المتبادلة، والتبادل الطلابي، والبرامج الدولية المشتركة والزيارات المتبادلة والاندية العلمية.

(7) شهد د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاحتفالية التي نظمها حزب حماة الوطن؛ لتكريم أوائل الطلاب في الشهادات الثانوية للعام الدراسي 2023-2024 (الثانوية العامة، الثانوية الأزهرية، الدبلومات الفنية)، وفي كلمته وجه الوزير خالص التهنئة للطلاب المتفوقين المكرمين وأولياء أمورهم، متمنيًا للطلاب استمرار نجاحهم وتفوقهم في دراستهم الجامعية، مؤكدًا أنهم الأمل الحقيقي لمستقبل مصر الزاهر، داعيًا الطلاب إلى مواصلة جهودهم لتحقيق المزيد من الإنجازات، مطمئنًا كافة الطلاب الملتحقين هذا العام بمرحلة التعليم الجامعي والعالي، أنهم قد انتقلوا من منظومة تعليمية تولتهم بالرعاية خلال سنوات الدراسة بالتعليم العام، إلى منظومة أخرى ينتظرهم فيها مزيد من الرعاية، من قبل أساتذة وعلماء أجلاء، مهمتهم الأولى نقل ما لديهم من خبرات ومعارف علمية إلى أبنائهم الطلاب.

استقبل د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، د. عبد الهادي فوزي رئيس هيئة اعتماد الجودة الاسكتلندية للتعليم التكنولوجي؛ لبحث آليات التعاون العلمي والتكنولوجي، وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجال ضمان جودة التعليم التكنولوجي، وناقش اللقاء سبل رفع جودة التعليم التكنولوجي في مصر من خلال الاستفادة من الخبرات الاسكتلندية، وتم الاتفاق على تعزيز التعاون في مجالات تصميم وتطوير البرامج الدراسية، والاعتراف المتبادل بالشهادات، وتطبيق معايير الجودة الدولية؛ مما يساهم في تطوير الكوادر الوطنية القادرة على المنافسة في سوق العمل.