نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة فى المدارس لعام 2024/2025 في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترددت خلال الفترة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن تأجيل موعد بدء الدراسة في المدارس فى مصر، وقد تساءل العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن الموعد المحدد، ليقوم الطلبة بالاستعداد لشراء جميع المستلزمات المدرسية مثل الكتب والأقلام المدرسية ولوازمها، وقد كشفت وزارة التربية والتعليم التفاصيل المتعلقة بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

موعد بدء الدراسة فى المدارس لعام 2024/2025

وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، أنباء تفيد بتأجيل موعد بدء الدراسة فى المدارس لعام 2024/2025. وقد كشفت وزارة التربية والتعليم عن حقيقة الأمر، موضحا أن ما تردد ليس له أي أساس من الصحة، وأن موعد التقديم سيكون في الموافق يوم 21 سبتمبر، حسب الخطة الزمنية المعلنة، والتي جاءت كالاتي

من المقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد فى الـ 21 من سبتمبر.

وبحسب وزارة التربية والتعليم، أن الترم الأول سوف ينتهي فى الـ 6 من يناير وتبدأ بعدها اختبارات نصف العام.

يحصل الطالب على إجازة نصف العام فى الـ 25 من يناير حتى الـ 6 من فبراير 2025.

ومن المقرر أن يبدء الترم الثاني فى الـ 8 من فبراير 2025.

وبحسب وزارة التربية والتعليم سوف تبدأ اختبارات الترم التاني في 24 مايو

ومن المقرر أن ينتهي الترم الثاني في يوم 5 يونيو.

ثم يلي ذلك انطلاق اختبارات الثانوية العامة فى الـ 14 من يونيو.

موعد بدء الدراسة فى الجامعات لعام 2024/2025

أوضحت وزارة التعليم العالي، أن موعد بدء الدراسة فى المدارس وفقًا لما يأتي:-