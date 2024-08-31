نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة: الاستفادة من المخلفات في انتاج البلدورات والأنترلوك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بأن المرحلة المقبلة ستشهد التعاقد مع أحدى الشركات المتخصصة في منظومة النظافة كمرحلة أولى، وسيتم البدء بأحد الأحياء بالجمع من المنازل وإلقاء المخلفات بالمقالب العمومية والتي ستساهم في الارتقاء بمستوى النظافة والقضاء على ظاهرة الفريزة.

وأضاف المهندس عادل النجار بأن محافظة الجيزة بصدد تنفيذ مشروع بالتعاون مع العديد من الجهات ذات الخبرات الكبيرة في دراسة إعادة تدوير مخلفات الهدم والرتش كأحد التحديات المهمة للحفاظ على نظافة الشوارع والأستفادة منها في أنتاج " البلدورات والأنترلوك " واستخدامه في عمليات الرصف للشوارع وعقب نجاح التجربة سيتم تخصيص أماكن محددة لإلقاء مخلفات الرتش بها بدلآ من إلقاءها من قبل المخالفين بالشوارع والطرق الرئيسية.

تصريحات محافظ الجيزة جاءت خلال اطلاق فاعلية زراعة ١٠٠٠ شجرة مثمرة بداية من حديقة ميدان الحكمة بحي الدقي وبعدد من القطاعات الأخرى ضمن المبادرة الرئاسية " ١٠٠ مليون شجرة " وذلك بالتعاون مع نقابة المهندسين بالجيزة.

وأوضح محافظ الجيزة أن المبادرة الرئاسية تساهم في تحسين نوعية الهواء وخفض انبعاثات الاحتباس الحرارى وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار ولها أهميتها علي الصحة العامة للمواطنين ويأتي ذلك تماشيًا مع أهداف ومحاور التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأضاف المحافظ بأنه سيتم توزيع ١٠٠٠ شجرة من الأشجار المثمرة وتضم " رمان - جوافة - ليمون " علي عددِ من الميادين العامة والاندية التابعة لنقابة المهندسين بالبحر الأعظم والسادس من أكتوبر والقطاعات الاخري لافتا إنه تم مراعاة اختيار نوعيات من الأشجار التي تتحمل العوامل الجوية والغير مستهلكة للمياه النقية والتي ستحظي بالرعاية الدقيقة والاعتناء بها لإضفاء مظهرًا جماليًا ولزيادة الرقعة الخضراء لإيجاد متنفسًا للمواطنين وتحقيق المستهدف من المبادرة للتحول الأخضر.

واشار محافظ الجيزة بأنه سيتم تدعيم حديقة ميدان الحكمة بحي الدقي بزراعة ٦٠ شجرة مثمرة وذلك إضافة إلي الأشجار والمساحات الخضراء الموجودة بها وتوفير كافة وسائل الراحة للمترددين عليها باعتبارهما متنفس للمواطنين واكسابها المظهر الجمالي وذلك في إطار خطة المحافظة بتطوير الميادين الحيوية.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد الفحام نقيب المهندسين بالجيزة والمهندسة منال متولي رئيس لجنة البيئة بنقابة المهندسين واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل.