وزيرة التضامن: فريق التدخل السريع تعامل مع 903 بلاغات لأطفال وكبار بلا مأوى

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 31 أغسطس 2024 12:32 مساءً -

تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا عن جهود وتدخلات فريق التدخل السريع خلال شهري يوليو وأغسطس ٢٠٢٤ في مختلف محافظات الجمهورية، حيث تم التعامل مع ٩٠٣ بلاغات واستغاثات وشكاوى تنوعت بين حالات الأطفال والكبار بلا مأوى وتنفيذ تدخلات بمؤسسات الرعاية الاجتماعية وذوى الإعاقة محققًا نسبة إنجاز ١٠٠%، حيث تصدرت محافظات القاهرة والجيزة والغربية والإسكندرية والقليوبية قائمة التدخلات.

وأشار التقرير إلى أنه من خلال التنسيق والتعاون المستمر مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، والمجلس القومي للمرأة والجهات الأخري تم التدخل مع ٢٩٥ بلاغًا، وكانت معظمها لحالات مواطنين بلا مأوى وحالات إنسانية، كما قام الفريق بتنفيذ تدخلات وتقديم مساعدات عينية ومالية لإجمالي ٣٧ حالة ، إضافة إلى إيداع ٧٤ حالة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بين أطفال وكبار بلا مأوى، ومن خلال التنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء والتنسيق مع وزارة الصحة تم نقل عدد ٥١ حالة كبار بلا مأوى لمستشفيات وزارة الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليهم وحجزهم بالمستشفيات لحين تحسن حالتهم الصحية تمهيداً لاستقبالهم بمؤسسات رعاية الكبار بلا مأوى.

كما أوضح التقرير تعامل الفريق على المستوى المركزي أذرعه بمحافظات الجمهورية فى إطار من المهنية مع الحالات بلامأوى، والتي غالبا ما تمزج بين احتياجها للعديد من التدخلات الصحية والاجتماعية وغيرها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة ومنظمات المجتمع المدني ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ،حيث تم تنفيذ عدد ٣٤ دراسة حالة لكبار وأطفال بلا مأوى وتم دمجهم داخل أسرهم.

وأوضح التقرير أن الفريق منذ إطلاقه عام ٢٠٢٤ تعامل مع ما يقارب ٣٣ ألف شكوى وبلاغ فى إطار تحقيق سرعة الاستجابة للأزمات والتدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية من رصد تجاوزات ضد نزلاء تلك المؤسسات من لأطفال والمسنين أو التدخل لإنقاذ الكبار والأطفال بلا مأوى.