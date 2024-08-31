بدء دورات تدريبية لتعريف مديري المديريات كيفية التعامل مع المنصة الإلكترونية للعمالة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 أغسطس 2024 12:31 مساءً - أعلنت وزارة العمل ،اليوم السبت،عن بدء سلسلة من الدورات التدريبية لعدد من مديري المديريات،ومسؤولي إدارة العمالة غير المنتظمة في المحافظات،على كيفية التعامل مع المنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة ،إستعدادًا لإطلاقها بشكل كامل خلال الفترة المقبلة ،تماشياً مع سياسات الوزارة نحو التحول الرقمى،وتنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، الذي وجه بسرعة الإنتهاء من الإجراءات التنفيذية لبدء التعامل مع "المنصة"،من كافة جوانبها "المالية والفنية وقواعد البيانات"،لتقديم الخدمات إلكترونيا،ولتسهيل عملية التسجيل،على السادة المقاولين ،وأصحاب الأعمال ،والشركات الوسيطة ،وتحقيق هدف دقة البيانات المُقدمة،سواء متعلقة بالمنشأة، أوالعمالة،مما يوسع قاعدة المُستفيدين،ويُوفر المعلومات لمُتخذى القرار،لوضع خطط مستقبلية لبرامج الدعم والحماية والتشغيل،وتوفير فرص العمل لفئة العمالة غير المنتظمة، بعد معرفة أماكن تواجدها، وأعدادها،والمهن المطلوبة، ولتوفير برامج تدريبية لهم تتماشى مع إحتياجات "سوق العمل"..

وبحسب بيان صحفي نظمت الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بالتعاون مع مركز المعلومات بالوزارة ،والإدارة المركزية لشؤون العمالة غير المنتظمة ،هذه اللقاءات والدورات التدريبية، لمديري مديريات العمل ،ومسؤولين في إدارات العمالة غير المنتظمة بالمحافظات،حيث بدأت اليوم بـ14 محافظة هي:الإسماعيلية ، والبحر الأحمر ، والشرقية ، والسويس ، والدقهلية ، والفيوم ، والمنوفية ، وبنى سويف ، وجنوب سيناء ، ودمياط ، وسوهاج ، وشمال سيناء،وكفر الشيخ ،ومرسى مطروح ..وإفتتحت اللقاء شيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير بكلمة ترحيبية،ثم تحدثت الشيماء عبد الله مدير عام الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة بالوزارة ، عن أهمية إطلاق المنصات الإلكترونية فى كافة المحافظات..وقالت أن الوزارة سوف تستكمل تنظيم دورات تدريبية لمديرى إدارات العمالة غير المنتظمة والباحثين بها خلال اليومين القادمين بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، بهدف التدريب العملى على كيفية إستخدام المنظومة والتعامل معها ..

شارك فى اللقاء : شيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير ، والشيماء عبد الله مدير عام الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة ، ود.نشوى الشبكى مدير عام الإدارة العامة لحسابات وإستثمار موارد العمالة غير المنتظمة،ومحمد عبد الرحمن من المكتب الإعلامى للوزير، وأميرة ممدوح من مركز المعلومات بالوزارة ، وأيمن ذكى مبرمج بمركز المعلومات ، وعمرو عبد الرسول ،ودعاء جعفر من الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بالوزارة ..