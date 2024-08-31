نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الثانوية العامة دور ثان.. التعليم ترصد 4 حالات غش إلكتروني في امتحاني الكيمياء والجغرافيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدي طلاب الثانوية العامة، صباح اليوم، امتحانات الدور الثانى لإتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، حيث أدى طلاب الشعبة العلمية (العلوم والرياضة) الامتحان في مادة الكيمياء، وذلك خلال الفترة الأولى، بإجمالي عدد (١٥٥٠٧) طالب/طالبة، بينما أدي طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية امتحان الدور الثاني في مادة الجغرافيا بإجمالي عدد (٦٠٦١) طالب/طالبة.

كما أدي طالبان بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا امتحان مقاييس المفاهيم (الفيزياء).

وقد حرص الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحانات، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وقد أكد نائب الوزير، على متابعة جميع مراحل العمل بامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وقد تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد ٤ حالات غش، حيث تم ضبط طالبة بلجنة بإدارة النزهة التعليمية بمحافظة القاهرة أثناء امتحان مادة الجغرافيا خلال محاولة الغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول، وضبط طالبة بلجنة بإدارة شرق الزقازيق بمحافظة الشرقية أثناء محاولة الغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول أثناء امتحان مادة الجغرافيا، كما تم ضبط طالب بلجنة بإدارة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة أثناء محاولة الغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول أثناء امتحان مادة الكيمياء، وظبط طالب آخر بلجنة بإدارة الشروق بمحافظة القاهرة أثناء محاولة الغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول أثناء امتحان مادة الكيمياء.

وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم (٣٤) لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (٢٠٥) لسنة ٢٠٢٠ بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وتشدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على عدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة على التصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

ومن المقرر أن يؤدى طلاب الثانوية العامة بالشعبة العلمية(الرياضيات) امتحان الدور الثاني غدًا الأحد الموافق ١ سبتمبر ٢٠٢٤، فى مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)، كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا امتحان اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء - الچيولوچيا).