الأعلى للجامعات: مد التقديم لاختبارات الالتحاق بكليات التجارة والزراعة لعام 2024 لطلاب...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 أغسطس 2024 11:25 صباحاً - تعلن أمانة المجلس الأعلى للجامعات أنه تقرر مد باب التقدم الإلكتروني أمام أبنائنا خريجي الشهادات الفنية التجارية (نظام الثلاث سنوات) والمُتقدمين لإختبارات الدبلومات للالتحاق بإحدي كليات التجارة، وخريجي الشهادات الفنية الزراعية (نظام الثلاث سنوات) والمتقدمين لاختبارات الدبلومات للالتحاق بإحدي كليات الزراعة بالجامعات الحكومية المصرية هذا العام 2024، على أن يغلق نظام التقديم الإلكتروني مساء يوم الجمعة الموافق 6/9/2024 بدلًا من يوم الأحد الموافق 1/9/2024 وذلك نظرًا لتأخر ظهور نتيجة الدور الثاني للشهادات الفنية.

وعلى الطلاب المُتقدمين من الدور الأول والثاني سرعة رفع الأوراق المطلوبة حتى تتمكن الكليات المعنية بعقد الاختبار، من الانتهاء من مراجعة الأوراق، علمًا بأن بداية الاختبارات ستكون اعتبارًا من يوم السبت الموافق 14/9/2024.

وللمزيد من التفاصيل: https://scu.eg/.../extended-deadline-for-2024-diploma.../