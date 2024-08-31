جهاز الأمن الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى فى وجه الفلسطينيين

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 31 أغسطس 2024 10:29 صباحاً - أعلن الجهاز الأمني الإسرائيلي، إغلاق الحرم الإبراهيمي أمام الفلسطينيين، وذلك ردا على عملية "غوش عتصيون"، وفق ما نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم السبت.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة قائد لواء غوش عتصيون وجندي وعدد من المستوطنين إثر عملية مزدوجة استهدفت مستوطنتين بالضفة الغربية في وقت متأخر من ليل الجمعة، في حين باركت حركة المقاومة (حماس) العملية واعتبرتها رسالة واضحة في زمانها ومكانها.

ووقع انفجار عند مفرق غوش عتصيون، المستوطنة الواقعة شمال الخليل، أعقبه هجوم على مدخل مستوطنة كرمي تسور القريبة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إن "حدثين أمنيين وقعا في لواء غوش عتصيون، وقتلنا منفذي الهجومين".