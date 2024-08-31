الفصائل الفلسطينية تخوض اشتباكات ضارية مع الاحتلال فى جنين ومخيمها بالعبوات والكمائن

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 31 أغسطس 2024 10:29 صباحاً - تواصل الفصائل الفلسطينية التصدي لمحاولات توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، وتحديداً في جنين ومخيمها، حيث تخوض اشتباكات ضارية معها، بالأسلحة الرشاشة والعبوات. و تجدّدت الاشتباكات المسلحة في الحي الشرقي لمدينة جنين، بعدما عاودت آليات الاحتلال، صباحاً، اقتحامه خلال العدوان المستمر على المدينة ومخيمها، وذلك بعد انسحابها من بلدة كفردان

وأعلنت كتائب شهداء الأقصى - جنين، خوضها اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في محور الحي الشرقي في جنين، وحي الدمج، وفي محاور القتال كافة في المدينة، وذلك بالأسلحة الرشاشة و العبوات المتفجرة، مؤكّدةً تحقيق إصابات مباشرة في صفوفها ،وأوقعت كتائب شهداء الأقصى قوة إسرائيلية راجلة في حي الجابريات في جنين بكمين محكم وتفجير عبوة ناسفة شديد الانفجار.

كما نصبت الكتائب كميناً محكماً لقوة مشاة إسرائيلية في حي الدمج بمدينة جنين، موقعةً أفرادها بين قتيل وجريح.

بدورها، أعلنت سرايا القدس - كتيبة جنين تمكّن مقاتليها من تفجير عبوة ناسفة معدّة مسبقاً في آلية عسكرية في محور شارع الجابريات أيضاً.

وبالتزامن، اندلع أيضاً اشتباك مسلح في حارة شارع مهيوب في مخيم جنين، بينما حاصرت قوات الاحتلال أحد المنازل في بلدة كفردان غربي المدينة، وسط دوي أصوات الاشتباكات، وفق ما أكدت مراسلتنا.

وأكّدت كتائب القسام، في السياق، خوض مجاهديها اشتباكات مسلحة مع قوة إسرائيلية في بلدة كفردان غربي مدينة جنين.

يأتي ذلك فيما تواصل قوات الاحتلال حصار مستشفى جنين الحكومي، وتتعمّد عرقلة عمل المسعفين وسيارات الإسعاف في جنين، بالتوازي مع شنّها حملة مداهمات وتعمّدها تدمير عدد كبير من المنازل في الحي الشرقي للمدينة، بحسب مصادر صحافية للميادين.