السفير المصري لدي البرتغال يلتقى الرئيس التنفيذي وأعضاء مجلس إدارة وكالة الاستثمار...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 أغسطس 2024 10:28 صباحاً - التقي السفير وائل النجار، سفير جمهورية مصر العربية لدي البرتغال بالدكتور/ Ricardo Arroja رئيس مجلس إدارة وكالة الاستثمار والتجارة الخارجية البرتغالية AICEP وكل من السيدة/ Maria Branco نائب رئيس الوكالة، والسيدة/ Joana Gaspar عضو مجلس الإدارة على ضوء توليهم مهام منصبهم الجديد، وتناول اللقاء التأكيد على تطلع مصر لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية مع البرتغال للوصول بها إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين. وتم الحديث عن الجهود المبذولة لتسهيل تأسيس شراكات مع البرتغال قائمة على المنفعة المتبادلة، والتي تجلت في تنظيم أول منتدى للشراكة من أجل الاستثمار بين البلدين في أكتوبر 2022، وإعادة تسيير رحلات مصر للطيران المباشرة بين القاهرة ولشبونة لتسهيل حركة التجارة ورجال الأعمال إلى جانب السياحة.

كما تم مناقشة الخطط المستقبلية لتعزيز التعاون ما بين الجانبين وعلي رأسها النسخة الثانية من منتدى الشراكة من أجل الاستثمار، مع إعطاء أولوية لمجالات جديدة مثل الطاقة المتجددة والصناعات التكنولوجية والمناطق اللوجستية، والشركات الناشئة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك خلال عام 2025 بما يتزامن مع مرور 50 عاماً على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وتم التأكيد أيضاً على أهمية استفادة الشركات البرتغالية من الضمانات الاستثمارية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لمصر لتطوير الاهتمام المتزايد من القطاع الخاص بالفرص الاستثمارية في أسواق البلدين وترجمته إلي شراكات حقيقية ما بين البلدين.