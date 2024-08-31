نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة العمل تعلن عن وظائف شاغرة برواتب تصل إلى 15 ألف جنيه بمحافظة الغربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة العمل عن توفر فرص عمل شاغرة في إحدى شركات القطاع الخاص بمحافظة الغربية، وذلك ضمن النشرة التوظيفية الشهرية التي تهدف إلى توفير فرص عمل للشباب في مختلف أنحاء الجمهورية.

تتنوع الوظائف المتاحة بين مهندسين، عمال، وفنيين، مع رواتب تصل إلى 15 ألف جنيه، مما يعكس التزام الوزارة بدعم توظيف الكفاءات المحلية.

التخصصات المطلوبة في شركة الأثاث المكتبي

تعلن الشركة الهندسية لصناعة الأثاث المكتبي عن حاجتها إلى تعيين موظفين في التخصصات التالية:

مدير إنتاج خشبي : يشترط خبرة لا تقل عن 5 سنوات في المجال.

: يشترط خبرة لا تقل عن 5 سنوات في المجال. مهندسان ميكانيكا : يتطلبان خبرة سنة واحدة على الأقل.

: يتطلبان خبرة سنة واحدة على الأقل. محاسبان : يجب أن يكون لديهما خبرة سنتين.

: يجب أن يكون لديهما خبرة سنتين. فني لحام C2 : يشترط أن يكون مؤهلًا ومتمرسًا في هذا المجال.

: يشترط أن يكون مؤهلًا ومتمرسًا في هذا المجال. فني راوتر CNC : يجب أن يكون لديه الخبرة الكافية في تشغيل آلات الراوتر.

: يجب أن يكون لديه الخبرة الكافية في تشغيل آلات الراوتر. فني شريط : يتطلب الخبرة في هذا التخصص.

: يتطلب الخبرة في هذا التخصص. ثلاثة فنيي مكبس : يشترط الخبرة في تشغيل آلات المكبس.

: يشترط الخبرة في تشغيل آلات المكبس. فني مقطع: يتطلب مهارات وخبرة في تشغيل آلات القطع.

الشروط المطلوبة للوظائف

وضعت وزارة العمل مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين لهذه الوظائف، وهي:

المؤهل العلمي : يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عالي أو متوسط، وذلك حسب طبيعة الوظيفة التي يرغب في التقديم لها.

: يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عالي أو متوسط، وذلك حسب طبيعة الوظيفة التي يرغب في التقديم لها. السن : يجب أن يتراوح عمر المتقدم بين 20 و40 سنة.

: يجب أن يتراوح عمر المتقدم بين 20 و40 سنة. الخبرة : تتطلب الوظائف خبرة تتراوح بين سنة إلى 3 سنوات، حسب التخصص.

: تتطلب الوظائف خبرة تتراوح بين سنة إلى 3 سنوات، حسب التخصص. الراتب: يتم تحديد الراتب وفقًا للمقابلة الشخصية، حيث يبدأ من 7000 جنيه ويصل إلى 15 ألف جنيه، بناءً على المؤهلات والخبرات.

كيفية التقديم على الوظائف

أوضحت وزارة العمل أن التقديم على الوظائف الشاغرة مستمر حتى نهاية شهر سبتمبر 2024. ويمكن للراغبين في التقديم استخدام أحد الطرق التالية: