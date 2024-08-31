تنفيذ 613 حكم قضائى في حملة أمنية بأسوان خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 31 أغسطس 2024 09:32 صباحاً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.. فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرتى أمن (أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط عدد (2) قضايا إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالهم (5,700 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 1,500 كيلو جرام لمخدر البانجو) .. بحوزة (2 متهمين لأحدهما معلومات جنائية).

تنفيذ عدد (613) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط عدد (8) قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية .. ضُبط خلالهم (15,350 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 22 كيلو جرام لمخدر البانجو –

19,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين).. وكذا ضبط عدد (7) قطع سلاح نارى ، عبارة عن (7 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة

(10 متهمين لـ 6 منهم معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.