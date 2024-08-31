الحزب الديمقراطي يشيد بالنجاح المبهر لمهرجان العلمين الجديدة: حضره أكثر من 100 جنسية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 31 أغسطس 2024 09:32 صباحاً - اشاد حزب الجيل الديمقراطي بالنجاح المبهر لمهرجان العالم علمين والذي أقيم بمدينة العلمين الجديدة وبحضور اكثر من ١٠٠ جنسيه من حول العالم.

وأكد محمود عز الأمين العام المساعد للحزب ان مهرجان العلمين أصبح واحدًا من أبرز الفعاليات الفنية والثقافية في المنطقة العربية، جمع الكثير من الأنشطة المتنوعة، الحفلات الموسيقية والعروض المسرحية والفعاليات الرياضية، ليؤكد دوره في الفنون والترفيه بالمنطقة، وعكس تطور المدينة كمركز إقليمي للفعاليات الثقافية.

واضاف عز ان المهرجان ابرز جمال المدينة وإطلالتها الخلابه علي شواطيء البحر المتوسط وقدرتها علي استيعاب عدد ضخم من السواح من مختلف دول العالم

كما اشاد عز بالتغطية الإعلامية التى قام بها بمهنية عالية واقتدار فريق عمل الشركة المتحدة للخدمات الاعلاميه وشارك فيها عدد كبير من الإعلاميين الشباب من الجنسين وكانوا متميزين ونقلوا الصورة للجمهور بأداء اكثر من رائع واحترافيه كبيرة وذلك في تغطيتهم لأحداث المهرجان المختلفة وايضاً الزيارات التي قام بها عدد من المسؤولين الدوليين للمهرجان

واكد محمود عز ان تخصيص ٦٠٪؜ من ايرادات المهرجان لصالح أهالينا في قطاع غزه هي لافته طيبه وإنسانيه من إدارة المهرجان ورسالة قوية من المصريين أنهم يقفون صفا واحداً خلف الشعب الفلسطيني العظيم

ودعا الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي «عز» إدارة المهرجان والحكومة بضرورة استغلال نجاح الدورتين السابقتين في استغلال مدينة العلمين الجديدة كواجهه سياحيه وثقافيه طوال العام باكمله حتي يتم وضعها كمدينة سياحيه جديده وسط خريطة السياحه العالمية ..