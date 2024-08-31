وزير العمل في مؤتمر صحفي: دور هام للإعلام في نشر ثقافة الإعلاء...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 أغسطس 2024 09:31 صباحاً - -جولات تفقدية لوزير العمل في مصانع شنايدر وارسيلور ميتال وفيوتشر وفريش اليكتريك و"الإستثمارية للإنتاج والتصنيع"..في المنطقة الصناعية لمدينة بدر ..

-إيقاف اثنتين من شركات إلحاق عمالة بالخارج لمخالفتهما أحكام "القانون" .. جبران :مستمرون في مواجهة "الكيانات الوهمية"

-وزير العمل يلتقى وفداً من الشركة المنفذة لمشروع محطات الضبعة النووية..جبران يوجه بتشكيل لجنة مُشتركة لتنفيذ الإتفاقات المُشتركة وتوفير عِمالة مُدربة للمشروع .

-وزير العمل يستقبل شابًا صاحب تجربة رائدة في "المشروعات الصغيرة":رسالة عملية بدعم الدولة لأفكار الشباب التي تستهدف توفير فرص العمل..وتوجيهات لتعميم الفكرة على كافة المحافظات..

-صرف مستحقات 68 عاملًا بشركة جرين للخدمات المتكاملة.. بعد مفاوضة جماعية ناجحة..

-الوزير يستقبل نائبين من لجنتي "القوى العاملة" و"الشؤون العربية والأفريقية" بمجلس النواب .

-لقاء مع النائبة مايسة عطوة عضو لجنة التضامن والأسرة وذوي الإحتياجات الخاصة بمجلس النواب..

-الوزير يستقبل وفدا من النقابة العامة للعاملين بهيئة الإسعاف المصرية..

-لقاءات مع اللجنة العمالية المشتركة المصرية الكويتية :مباحثات بشأن آليات تنقل الأيدي العاملة التي يحتاجها سوق العمل الكويتي بالمستوى المهاري المطلوب ..

-المشاؤكة في إجتماع مجلس أمناء مدينة القاهرة الجديدة..وتنسيق لتنفيذ خطة الوزارة في دعم وحماية ورعاية "عمال التراحيل"..

-لقاء مع المجلس الوطني للتدريب لبحث إمكانية التعاون في مجال التدريب المهني.

-في لقاء مع وفد من شركة هواوي مصر..جبران :حريصون على التعاون مع شركاء التنمية..والتشجيع على الاستثمار..وتوفير فرص العمل ..

أصدرت وزارة العمل اليوم السبت "إنفوجراف " بشأن نشاط الوزارة خلال الـ 7 أيام الماضية، حيث قام وزير العمل محمد جبران ، بجولة تفقدية للمنطقة الصناعية بمدينة بدر، شملت مصانع: شنايدر العالمي للمنتجات الكهربائية،وارسيلورميتال للصلب والتعدين،وفيوتشر للصناعات الدوائية،وفريش اليكتريك،والشركة الإستثمارية للإنتاج والتصنيع،والتي يصل حجم الإستثمار فيها إلى الملايين من الدولارات،وتضم الألاف من العمال والفنين،داخل ما يقرب من نحو 1181 مصنعًا ..وعقد وزير العمل محمد جبران، مؤتمر صحفي ، بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة ، حضره محرري ملف العمل ،في وسائل الإعلام المقرؤة ،والمسموعة تحدث الوزير عن خطط ورؤية الوزارة في قضايا العمل ..كما التقى وزير العمل وفد من شركة هواوي مصر ، وأكد جبران حرص الوزارة على التعاون مع كافة شركاء العمل والتنمية،والتشجيع على الاستثمار ،مشيدًا بجهود ،وحجم إستثمارات شركة هواوي في مصر ،وإستيعابها لعدد كبير من الكوادر المصرية ..وإلتقى محمد جبران وزير العمل ، د. صفوت النحاس رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للتدريب والتعليم ، والوفد المرافق له ، لبحث إمكانية التعاون بين "الوزارة" و"المجلس" في مجال التدريب المهني وتأهيل وتنمية مهارات وقدرات الشباب على المِهن التي يحتاجها سوق العمل ..

وشارك وزير العمل في اجتماع مجلس أمناء مدينة القاهرة الجديدة ،برئاسة د.محمد الوحش رئيس المجلس،حيث أكد الوزير على أهمية التنسيق والتعاون مع "المجلس" في كافة الملفات الخاصة بقضايا العمل داخل المدينة.. واستقبل وزير العمل بديوان عام الوزراة بالعاصمة الادارية، السادة ممثلي الجانب الكويتي في اللجنة العمالية المشتركة المصرية الكويتية ، كما اكد على استعداد وزارة العمل الكامل للتعاون بشكل مباشر مع الجانب الكويتي وأصحاب الأعمال لتوفير الأيدي العاملة وفقا لاحتياجات سوق العمل الكويتي وبمستوى المهارة المطلوب .. واستقبل وزير العمل محمد جبران،في مكتبه ،بالعاصمة الإدارية الجديدة ،الشاب محمد نجيب ،من محافظة الجيزة ، رسام وفنان تشكيلي،و مُربي دواجن ،و"يوتيوبر شهير"، في هذا المجال ،والذي بدأ من الصفر بفكرة صغيرة في تربية عدد قليل من الدواجن ،داخل عنبر وبطارية ،صنعهما بنفسه ،حتى وقف على الطريق الصحيح ،ولا تقتصر فكرته في هذه التجربة الرائدة الناجحة في تربية الدواجن بطريقة صحية وصحيحة،والتسويق لها، فقط ،بل في توعية الشباب أمثاله بتنفيذ تلك الفكرة ،وتكرارها ،ايمانا بمبدأ "من دلَّ على خير فله أجر فاعله" ..

وخلال الأسبوع وجه محمد جبران وزير العمل ، الإدارات المختصة بالوزارة ،بتشكيل لجنة مُشتركة مع الشركات المُنفذة لمشروع محطة الضبعة النووية ،وذلك لمتابعة تنفيذ التكليفات ،التي وجه بها الوزير خلال زيارته للمحطات منذ أيام قليلة،ومن أهمها معرفة إحتياجات الشركات المُنفذة من العِمالة،وتوفيرها ،وكذلك التعاون في مجالات التدريب المهني ،والسلامة والصحة المهنية، وتوفير العمالة الماهرة والمُدربة، وتسهيل كافة الاجراءات الخاصة بالمشروع من خلال مكتب عمل الضبعة... كما إستقبل جبران ، بديوان عام "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة ،وفد من النقابة العامة للعاملين بهيئة الإسعاف المصرية،وأكد الوزير حرص الوزارة على وجود منظمات عمالية، قوية ومتماسكة ،تدافع عن حقوق العمال المشروعة..كما إلتقى وزير العمل،بمكتبه ،بديوان عام "الوزارة" بالعاصمة الجديدة ،النائبة مايسة عطوة ،عضو لجنة التضامن والأسرة ،وذوي الإحتياجات الخاصة بمجلس النواب.. واستقبل ايضاً وزير العمل النائبين أحمد عاشور عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب،وأيمن محسب،وكيل لجنة الشؤون العربية والأفريقية بمجلس النواب...

واعلن وزير العمل ، عن صرف مستحقات عمال،انتهت فترة عملهم في شركة جرين للخدمات المتكاملة ،التي تعمل داخل مصنع سامسونج الكترونيكس مصر ،والكائنة بالمنطقة الصناعية في كوم ابو راضي الواسطي،بمحافظة بني سويف،وإستلامهم كافة مستحقاتهم المالية ..وقرر وزير العمل،وقف نشاط اثنتين من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج ،وهما شركتي :الأضواء والتي تحمل ترخيص رقم 348،والمصرية الأوروبية وتحمل ترخيص رقم 1428، وذلك لمخالفتهما أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة .وكان قرار مماثل ضد 8 شركات خلال شهر واحد ..وخلال الأسبوع تستمر مديريات العمل بالمحافظات فى تنفيذ خطة الوزارة بشأن تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل،وتوفير فرص العمل تنسيقا مع القطاع الخاص ، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، والتفتيش على المنشأت لتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل..إلى "الانفوجراف"..