السفير المصرى فى اليونان يلتقي مع وزيرة العمل والتأمينات الاجتماعية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 أغسطس 2024 09:31 صباحاً - التقى السفير عمر عامر، سفير جمهورية مصر العربية لدى أثينا، السيدة/ Niki Kerameus، وزيرة العمل والتأمينات الاجتماعية، حيث ناقشا سبل تطوير مجالات التعاون المشترك بين البلدين، والبدء الفعلي لتنفيذ اتفاق العمالة الموسمية، بما يُسهم في توفير العديد من فرص العمل وبشكل قانوني وآمن للعمالة المصرية في اليونان، وهو ما يُسهم بدوره في الحد من الهجرة غير الشرعية.

وقد أكدت وزيرة العمل حرص اليونان على الاستفادة من الخبرات المصرية في المجال الزراعي وتأمين كافة الحقوق للعمالة المصرية، ورحبت باستقدام المزيد من العمالة المصرية في مجالات التشييد والبناء، والسياحة، وغيرها من مجالات العمل في اليونان، مشيدة بكفاءة وحرفية العمالة المصرية.

كما تم الاتفاق على مواصلة الجانب اليوناني استكمال سداد كافة التأمينات الاجتماعية للمواطنين المصريين الذين سبق وأن عملوا في اليونان.