السفير المصري في لشبونة يشارك في مأدبة غداء دعا لها وزير الخارجية...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 أغسطس 2024 09:31 صباحاً - شارك السفير وائل النجار سفير جمهورية مصر العربية في لشبونة في غداء العمل الذي دعا له وزير الخارجية البرتغالي لرؤساء بعثات الدول العربية المعتمدة لدى البرتغال، وذلك بمقر وزارة الخارجية البرتغالية، وقد تناول اللقاء العديد من الموضوعات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والجهود الهادفة إلى الوصول إلى وقف إطلاق النار، والملف السوري، وتطورات الجهود الجارية في السودان، فضلاً عن الحرب في أوكرانيا.

وقد حرص السفير/ وائل النجار على التأكيد على محددات الموقف المصري تجاه تطورات الوضع في غزة لاسيما فيما يتعلق بالتطورات الجارية الهادفة إلى التوصل إلى وقف إطلاق للنار، والجهود المصرية المضنية من أجل تفادي التصعيد العسكري في المنطقة نتيجة استمرار الحرب الإسرائليية على غزة، وكذا الموقف المصري من تطورات الأوضاع في السودان.

كما ناقش اللقاء سبل تعزيز العلاقات العربية البرتغالية، حيث قام السفير وائل النجار بطرح مجموعة من المقترحات الهادفة إلى تعزيز التعاون بين الدول الناطقة بالبرتغالية وجامعة الدول العربية، فضلاً عن سبل دعم الغرفة البرتغالية العربية للتجارة والصناعة.