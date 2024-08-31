انت الأن تتابع خبر حالة الطقس اليوم السبت 31 أغسطس.. تحول مفاجئ الأيام المقبلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتطلع المواطنون إلى معرفة حالة الطقس اليوم السبت الموافق 31 أغسطس، خاصة مع اقتراب نهاية شهر أغسطس، واستقبال شهر سبتمبر، المعروف عنه اعتدال حالة الطقس، وانخفاض درجات الرطوبة ليكون بداية لإعلان نهاية فصل الصيف وبدء فصل الخريف، والذي يكون أقرب في طبيعته إلى فصل الشتاء من حيث برودة الطقس.

حالة الطقس اليوم السبت

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 31 أغسطس، موضحة أننا سنبدأ نشهد تحس في الأحوال الجوية اليوم وعلى مدار الأيام المقبلة، نتيجة التأثر بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا، وامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

الطقس اليوم وغدا

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم تتراوح ما بين 34 إلى 35 درجة، لتشهد انخفاضا على مدار الأسبوع وتسجل 33 درجة، مؤكدة أن الأحوال الجوية تشهد تحسنا ملحوظا.

فرص سقوط الأمطار

ونوهت بأنه توجد فرص لسقوط الأمطار على الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط وخاصة السلوم ومطروح، لتشمل الأمطار غدا كافة المناطق المطلة على البحر المتوسط.

بداية فصل الخريف 2024