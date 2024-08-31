نائب وزير الصحة يجري جولة تفقدية مُوسعة على المنشآت الطبية في محافظة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 أغسطس 2024 08:25 صباحاً - الدكتور عمرو قنديل يوصي بمكافأة تشجيعية للمتميزين من الفريق الطبي بمركز طب أسرة الإبراهيمية بإدارة إيتاي البارود

نائب وزير الصحة يوصي برفع كفاءة جميع وحدات التطوير والاهتمام بالمظهر العام.. وتفعيل خدمة الأخصائي بمنشآت الرعاية الأولية

نائب وزير الصحة يوصي بإحالة الفرق الإشرافية بـ5 إدارات إلى التحقيق لضعف الإشراف والمتابعة

نائب وزير الصحة يوجه بتحسين الممارسات الخاصة بمكافحة العدوى في جميع المنشآت الصحية بالبحيرة.. ويمنح مهلة شهر للمستشفيات ذات التقييم المنخفض

نائب وزير الصحة يوصي بتنشيط ترصد الأمراض المعدية بجميع مواقع الإبلاغ في البحيرة.. وتدريب الفرق الطبية على تطبيق تعريف حالات الأمراض واجبة الإبلاغ

نائب وزير الصحة يوصي بصرف مكافأة تشجيعية لفريق إشراف صحة البيئة والرصد البيئي والرقابة على الأغذية والتطعيمات بالبحيرة

أجرى الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، جولة تفقدية بعدد من المنشآت الصحية في محافظة البحيرة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتكثيف المرور على المنشآت ومتابعة الخدمات الصحية، ورصد وعلاج أي قصور في مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الدكتور عمرو قنديل، استهل جولته بزيارة مركز طب أسرة الإبراهيمية التابع لإدارة إيتاي البارود، وراجع خلال زيارته التزام العاملين بمواعيد العمل المقررة، والتزام الفريق الطبي بتقديم خدمات ذات جودة للمترددين، وانتظام العمل بالمبادرات الصحية، وراجع توافر الأدوية والمستلزمات والكواشف المعملية، وأوصى باستكمال توفير بعض الأدوية، وتفعيل ملفات طب الأسرة.

وأضاف «عبدالغفار» إن نائب الوزير أشاد بانتظام منظومة التطعيمات، وإجراءات مكافحة العدوى، في مركز طب أسرة الإبراهيمية، وأوصى بمتابعة الحالات المترددة على الوحدة من الأطفال والحوامل، والمستفيدين من خدمات المبادرات الصحية، كما أوصى بصرف مكافآت تشجيعية للمتميزين من فريق العمل.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن نائب الوزير تفقد أيضا مركز طب الأسرة بقرية لقانة التابعة لإدارة شبراخيت الصحية، وتبين انتظام العمل في المركز والعيادات وتوافر الأدوية والمستلزمات، والتزام فريق عمل المبادرات الصحية الرئاسية، ومنظومة صرف الألبان، بينما تلاحظ تعطل كرسي عيادة الأسنان، وحيث تم التأكيد على مدير الإدارة الصحية، ومسئول قسم الأسنان بإصلاحه أو توفير كرسي بديل خلال أسبوع بحد أقصى، وأوصى بتدريب الأطباء المسئولين عن برامج رعاية الأطفال والأمهات.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن نائب الوزير حرص خلال الزيارة على الاستماع لآراء وشكاوى بعض المواطنين، حيث تم التنبيه على مدير مديرية الشئون الصحية، ومدير الإدارة، بتكثيف الإشراف والمتابعة والتحقق من تلبية مطالب أهالي القرية، حول ضرورة التزام وتواجد الأطباء خلال الفترة المسائية.

وتابع أن الدكتور عمرو قنديل، استكمل جولته بزيارة مركز طبي ناصر بإدارة دمنهور الصحية، وتحقق من توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ، وانتظام العمل في عيادات طب الأسرة، والباطنة، والنساء، والعلاج الطبيعي، وقام بتقييم متابعة الفريق الطبي للأطفال الذين لم يحصلوا على التطعيمات في مواعيدها المقررة، والمواطنين المترددين على المبادرات الصحية، كما تأكد مت توافر جميع الكواشف اللازمة للمبادرات الصحية، وتبين وجود بعض الأجهزة المعطلة منذ فترة طويلة، وأوصى بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاحها خلال أسبوع بحد أقصى، كما قام بالاتصال بالمواطنين الذين تلقوا الخدمات الصحية خلال الفترة الماضية للتأكد من متابعتهم وحصولهم على نتائج الفحوصات الخاصة بهم.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن نائب الوزير اختتم جولته بعقد اجتماعين لمديري المستشفيات، ومديري الإدارات الصحية، والفريق الإشرافي بكل إدارة صحية، بحضور مدير مديرية الشئون الصحية بالبحيرة الدكتور السيد عبدالجواد، والدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، والدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الأولية وتنمية الأسرة، ورؤساء الإدارات المركزية، ومديري العموم، حيث تم استعراض ومناقشة جميع الملاحظات، التي تم رصدها خلال زيارات فرق الإشراف المركزية، من قطاعات الطب الوقائي والصحة العامة والرعاية الأساسية وتنمية الأسرة، بإجمالي 94 مُشرفا، على مدار أربعة أيام، مستهدفين الإدارات الصحية والمستشفيات وعدد من وحدات طب الأسرة والمراكز الطبية بالمحافظة.

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الاجتماعات أسفرت عن عدد من التوصيات، كان من أهمها تحسين الممارسات الخاصة بمكافحة العدوى في جميع المنشآت الصحية، ومنح مهلة شهر، لسبع مستشفيات ذات التقييم المنخفض لتحسين مستوى الأداء وإعادة التقييم.

وأضاف «عبدالغفار»، أنه تم التوصية بتنشيط ترصد الأمراض المعدية بجميع مواقع الإبلاغ وتدريب الفرق الطبية على تطبيق تعريف حالات الأمراض واجبة الإبلاغ، وفيما يخص منشآت الرعاية الأولية، تمت التوصية برفع كفاءة جميع وحدات التطوير والاهتمام بالمظهر العام للوحدة وتفعيل خدمة الأخصائي من خلال الإعلان عن الخدمات المتاحة للمواطنين، وإزالة الكهن المتكدسة، وإعادة توزيع الأجهزة غير المستخدمة، وصيانة الأجهزة المعطلة وتطبيق الإجراءات الصحيحة لصرف الألبان، منوها إلى أن نائب الوزير أوصى بصرف مكافأة تشجيعية لأحدى أفراد لجان صرف الألبان لتميزها في أداء العمل، كما أوصى بإحالة الفرق الإشرافية في إدارات (كوم حمادة و الرحمانية، وايتاي البارود، والمحمودية، وادكو)، إلى التحقيق لضعف الإشراف، والمتابعة، بالإضافة إلى التأكيد على تلافي جميع السلبيات وإعادة التقييم بنهاية شهر أكتوبر، وأوصى بصرف مكافأة تشجيعية لفريق إشراف صحة البيئة والرصد البيئي والرقابة على الأغذية والتطعيمات بالمديرية.