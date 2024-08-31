مجلس جامعة القاهرة يناقش خطة العمل التعليمية والبحثية والاستعدادات المبكرة لبدء العام...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 أغسطس 2024 08:25 صباحاً - المجلس يوجه الشكر للدكتور الخشت لجهوده المتميزة للنهوض بالجامعة خلال سنوات رئاسته.

د. محمد سامى عبد الصادق يشدد على ضرورة الانتهاء من إعداد الجداول الدراسية وإعلانها مبكرا وتوزيع الطلاب على التخصصات بالأقسام العلمية ومراعاة الخريطة الزمنية التى أعلنها الأعلى للجامعات واستكمال أعمال الصيانة للمنشآت التعليمية والمدن الجامعية وتجهيز المعامل والقاعات الدراسية.

رئيس الجامعة يوجه بسرعة صرف مكافآت النشر العلمي والعمل على زيادتها مستقبلا، ويشدد على الالتزام بضوابط تنظيم حفلات التخرج بالكليات ومراعاة التقاليد والأعراف الجامعية ومنع إقامة هذه الحفلات أو المشاركة فيها خارج الجامعة.

تخصيص مبنيين بالفرع الدولي بشكل مؤقت لبدء الدراسة بجامعة القاهرة الأهلية لاستقبال الطلاب الراغبين فى الالتحاق بها.

إنشاء وحدة لحقوق الإنسان بالجامعة واعتماد تشكيلها والموافقة على بروتوكولات تعاون للدراسات الأفريقية ومركز اللغات وإقرار التعديلات على لوائح الترجمة التخصصية واللوائح المالية المقترحة لبرامج الدراسات العليا بالآداب والعلوم وطب الأسنان.

فى اول اجتماع برئاسة د. محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، ناقش مجلس الجامعة عددا من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية، وخطة العمل والاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2024 /2025.

وفي مستهل الاجتماع، وجه المجلس الشكر للدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة السابق لجهوده الكبيرة والمتميزة للنهوض بالجامعة والتي امتدت على مدار سبع سنوات، كما وجه الدكتور محمد سامي عبد الصادق الشكر للدكتور الخشت والنواب وعمداء الكليات لجهودهم خلال الفترة السابقة والتي ساهمت في تحقيق الجامعة طفرة في التصنيفات الدولية.

وناقش المجلس، الاستعدادت الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد 2024/ 2025، وانتهاء الكليات من الخطط والجداول الدارسية وإعلانها للطلاب قبل انطلاق العام الدراسي وفقًا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، والتأكيد على الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية اللازمة للمباني والمنشآت الجامعية والتي تتضمن القاعات الدراسية، والمعامل، والأجهزة، والمدن الجامعية.

ووجه رئيس الجامعة، خلال المجلس، بسرعة صرف مكافآت النشر العلمي للباحثين من أعضاء هيئة التدريس، مؤكدا على أهمية زيادة هذه المكافآت مستقبلا باعتبار النشر العلمي يمثل أحد المعايير الأساسية في تقييم الجامعات بالتصنيفات الدولية.

وشدد المجلس، على الضوابط المنظمة لحفلات التخرج بكليات الجامعة، وضرورة الالتزام بتقاليد الجامعة، وعدم إقامة حفلات التخرج خارج الجامعة، مع التوجيه بتنظيم عيد للخريجين قيام سنويًا تحت قبة الجامعة ويضم الطلاب الأوائل بكل كلية، وذلك كله بمراعاة الضوابط التي أعلنت عنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ووافق المجلس، على تخصيص مبنيين بالفرع الدولي لجامعة القاهرة بمدينة 6 أكتوبر، لاستخدامهما عند بدء الدراسة بجامعة القاهرة الأهلية، وذلك بشكل مؤقت لحين الانتهاء من الأعمال الإنشائية الخاصة بالجامعة الأهلية بمدينة أكتوبر الجديدة.

وأعلن مجلس جامعة القاهرة عن الانتهاء من استكمال دخول الكهرباء في كافة مباني ومنشآت الفرع الدولي، مع العمل على التوسع في الاستفادة من استخدامات الطاقة الشمسية بكافة منشآت الجامعة من خلال مكتب الاستدامة خلال الفترة القادمة.

ووافق المجلس، على إنشاء وحدة حقوق الإنسان كوحدة إدارية مستقلة تابعة لرئيس الجامعة، وتضم في عضويتها السادة نواب رئيس الجامعة، وعددا من عمداء الكليات، ومديرى وحدتى ذوي الاعاقة، ومناهضة العنف ضد المرأة، وأحد الشخصيات العامة المعنية بحقوق الانسان، وممثلين عن الجهاز الاداري بالجامعة وعن الطلاب.

ووافق المجلس على عدد من بروتوكولات التعاون وبمراعاة الاجراءات واجبة الاتباع، ومنها بروتوكول التعاون بين كلية التجارة والاتحاد المصري للتأمين، وبروتوكول التعاون بين مركز اللغات الأجنبية والترجمة التخصصية ووزارة التنمية المحلية بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة في مجالات التعليم والتدريب.

ووافق المجلس على التعديلات التي أقرتها اللجنة الفرعية (لجنة قطاع الآداب) بالمجلس الأعلي للجامعات على اللائحة الأساسية لبرنامج الترجمة التخصصية باللغة الايطالية بكلية الآداب، واضافة دراسة الأوزان النسبية للمقررات التي يتم تدريسها ببرنامجي دبلوم الترجمة التخصصية في إدارة الأعمال، وبرنامج دبلوم الترجمة التخصصية في إدارة الأعمال بقسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب، واللائحة المالية المقترحة للبرامج الخاصة للدراسات العليا ( الدبلومات- برامج الماجستير- برامج الدكتوراه) بمصروفات بكلية الآداب.

ووافق المجلس، علي تعديل لائحة درجة الماجستير المهني في التكنولوجيا الجنائية وعلوم مسرح الجريمة بكلية العلوم، وتعديل لائحة الماجستير المهني في تكنولوجيا علوم التغذية المتكاملة بكلية العلوم، وتعديل لائحة الدبلوم المهني في هندسة الأنسجة والخلايا الجذعية بكلية طب الأسنان.

ووافق مجلس جامعة القاهرة، على تشكيل عدة لجان خاصة بمناظرة الطلاب من ذوي الاعاقة للعام الجامعي 2024/2025، وتشكيل لجنة المنح، ولجنة الالتماسات الخاصة بالتحويلات، واللجنة الطبية الخاصة بالحالات المرضية.

كذلك ناقش المجلس منظومة الرعاية والتأمين الطبي لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين، حيث وافق المجلس على البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية في سبيل تغطيتهم جميعا من خلال شركة مصر للتأمين، ومع التأكيد على تضمين التعاقد أولوية توفير الخدمات العلاجية للمستفيدين من خلال مستشفى الفرنساوي ومستشفيات جامعة القاهرة، مع العمل على تحسين هذه الخدمات في أقرب وقت.