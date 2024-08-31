نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف مرتبات سبتمبر 2024: التفاصيل الكاملة وجدول الحد الأدنى للأجور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة المالية عن تقديم موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024، ليبدأ من يوم 22 سبتمبر ويستمر حتى 27 سبتمبر، وذلك لتخفيف الأعباء المالية على الموظفين والعاملين في الدولة.

سيتمكن المستفيدون من صرف رواتبهم عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM)، أو من خلال فروع البنوك المختلفة، وكذلك من مكاتب البريد المصري.

تفاصيل موعد صرف مرتبات سبتمبر 2024

أوضحت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 سيبدأ اعتبارًا من يوم 22 سبتمبر، وسيستمر الصرف على مدار خمسة أيام حتى 27 سبتمبر.

يهدف هذا القرار إلى تسهيل الحصول على المرتبات بشكل منظم وتجنب الازدحام، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

يمكن للموظفين والعاملين في مختلف الهيئات الحكومية صرف رواتبهم من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، أو زيارة فروع البنوك والمكاتب البريدية التي توفر هذه الخدمة.

يُنصح العاملون بالتحقق من توفر المبالغ المالية في حساباتهم البنكية قبل التوجه لسحب الرواتب.

جدول الحد الأدنى للأجور لعام 2024

تزامنًا مع الإعلان عن موعد صرف المرتبات، أكدت وزارة المالية جدول الحد الأدنى للأجور للعام المالي 2024، والذي تم رفعه لتحسين مستويات المعيشة وتخفيف الضغط الاقتصادي عن العاملين بالدولة.

وجاءت التفاصيل كالتالي:

الدرجة السادسة: 6000 جنيه.

6000 جنيه. الدرجة الخامسة: 6500 جنيه.

6500 جنيه. الدرجة الرابعة: 7000 جنيه.

7000 جنيه. الدرجة الثالثة: 7500 جنيه.

7500 جنيه. الدرجة الثانية: 8000 جنيه.

8000 جنيه. الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 8200 جنيه.

8200 جنيه. درجة المدير العام أو ما يعادلها: 9200 جنيه.

9200 جنيه. الدرجة العالية أو ما يعادلها: 10200 جنيه.

10200 جنيه. الدرجة الممتازة أو ما يعادلها: 12200 جنيه.

منحة المولد النبوي الشريف 2024

في إطار الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف لعام 2024، أعلن المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة، عن صرف منح استثنائية بقيمة 750 جنيهًا للعاملين في هيئة السكة الحديد ومترو الأنفاق والشركات التابعة، بالإضافة إلى العاملين بنظام الـ55 يومًا.

تأتي هذه المنحة تقديرًا لجهود العاملين في هذه القطاعات الحيوية وتحفيزًا لهم على مواصلة العمل بجدية.

موعد صرف معاشات سبتمبر 2024

بالإضافة إلى صرف المرتبات، أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2024 سيبدأ اعتبارًا من يوم الأحد، الموافق 1 سبتمبر.

يأتي ذلك وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي يحدد مواعيد صرف المعاشات بانتظام لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين.

طريقة الاستعلام عن معاشات سبتمبر 2024

يمكن للمستفيدين من معاشات سبتمبر 2024 الاستعلام عن تفاصيل معاشاتهم عبر موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية باتباع الخطوات التالية: