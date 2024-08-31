نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيمر بأزمة نفسية| كواليس جديدة في مشاجرة حميد الشاعري مع حلاق التجمع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق محمد نادر، حلاق الفنان حميد الشاعري، على واقعة إهانته من الفنان أثناء قص شعره في صالون التجمع الخامس، وموضحا أن الفنان كان يبدو عليه المرور بأزمة نفسية ويشعر بعدم الرضا في هذا اليوم، وكانت هناك حدة في التعامل.

وأضاف خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،: "نفسيته مكانتش حلوة في اليوم ده، وحاولت احتويه، وأنا من عشاقه وبسمع أغانيه، ولكن تصرفاته لا تحتمل، موضحا أن حميد الشاعري أحد زبائن محل الحلاقة الخاص به منذ 3 سنوات.

تابع حلاق الفنان حميد الشاعري،: "في بداية المشاجرة قالي هتخلص ولا أروح مكان تاني، وبعدها قالي خلصني يا نادر واهتم جدا بالقصة، لافتا إلى أنه لم يكن الموقف الأول من نوعه وحدثت مشادات سابقة مع الفنان وقررت على إثرها قطع التعامل معه نهائيا وأبلغت مدير أعماله بذلك القرار.