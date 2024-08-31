نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "المصل واللقاح": مصر خالية من الأوبئة ولدينا منظومة صحية قوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم المناعة والحساسية بهيئة المصل واللقاح، خلو مصر تمام من فيروس جدري القرود ووباء الكوليرا ولا يوجد حالة واحدة مصابة حتى الآن، موضحا أن مصر لديها أقوى شبكة رصد وترصد للأمراض على مستوى العالم.

وأضاف الدكتور أمجد الحداد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مصر يقظة جدا في المطارات والموانئ وتراقب جيدا كل الأشخاص الوافدين من الخارج خاصة من السودان والكونغو، ويتم تحليل المياه على مدار الساعة للتأكد من خلوها من الأمراض.

تابع رئيس قسم المناعة والحساسية بهيئة المصل واللقاح، المنظومة الصحية في مصر قوية جدا، ساهمت بشكل كبير جدا في عدم انتشار جدري القرود أو وباء الكوليرا، مشدد على أهمية امتلاك مصر برنامج ترصد وتقصي للأمراض الوبائية يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأية أوبئة أو أمراض.