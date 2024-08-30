ويجز: دلوقتى عندى خمسة وعشرين ونفسى كل شاب يثق فى حلمه

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 30 أغسطس 2024 10:29 مساءً - قدم نجم الراب ويجز، فى حفل ختام مهرجان العلمين الجديدة بنسخته الثانية، على مسرح u arena، أغنية واحد وعشرين، ثم مازح الجمهور، وقال: "الأغنية لما عملتها كان عندى واحد وعشرين ودلوقتى بقى عندى خمسة وعشرين سنة، وكان نفسى أروح باريس وروحت وحققت حلمى، وأتمنى إن كل شاب يصدق فى نفسه ويحقق أحلامه".

ويأتى مهرجان العلمين الجديدة فى إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة، وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة.

وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالى الغربى، والتأكيد على دور القوى الناعمة فى دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة، كما نظم المهرجان العديد من الرحلات للطلبة وذوى الإعاقة، إلى جانب دعم السيدات المعيلات والمنتجين والمصنعين والشباب، بالإضافة إلى دعم جهود بناء الإنسان والتنمية البشرية.