شادى حسين فى الهجوم.. تشكيل زد فى نهائي كأس مصر أمام بيراميدز

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 30 أغسطس 2024 08:26 مساءً - أعلن مجدى عبد العاطى المدير الفني لفريق زد، تشكيل فريقه أمام بيراميدز، في المباراة المقرر لها فى التاسعة مساء اليوم في إطار منافسات نهائي كأس مصر على استاد برج العرب.

جاء تشكيل زد كالتالى..

حراسة المرمى: على لطفى

الدفاع: أحمد سيد عبد النبى، مصطفى العش، محمد أشرف، محمد إسماعيل

الوسط: أحمد عاطف قطة، مصطفى زيكو، عبد الرحمن البانوبى، بيتر موتوموسى، ماتا ماجاسا

الهجوم: شادى حسين

البدلاء: عمرو حسام، محمد رضا السيد، مصطفى كاجو، إسلام عبد اللاه، عبد الله مجدى، كامونى، مصطفى سعد ميسى، رشيد أحمد، أحمد الصغيرى

ووصل زد إلى نهائي كأس مصر بعد الفوز على الداخلية في الدور التمهيدي بنتيجة 2-1 ثم الانتصار على سيراميكا في دور الـ 16 بنتيجة 3- 0 ثم الفوز على مودرن سبورت في ربع النهائي بنتيجة 1-0، وأخيراً إقصاء الإسماعيلى بهدف دون مقابل.

ويمنى مجدى عبد العاطى المدير الفني لفريق زد، النفس بالحصول على هذا الكأس ليكتب اسمه بالذهب فى تاريخ زد الذى ستكون أول ألقابه، بعدما نجح في قيادة الفريق لتحقيق المركز السابع في أول مواسمه بالدورى، والوصول لنهائى كأس مصر في إنجاز رائع، كما طالب اللاعبين ببذل أقصى جهد من أجل تحقيق اللقب.