انطلاق مباراة بيراميدز وزد فى نهائى كأس مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 30 أغسطس 2024 07:29 مساءً - انطلقت مباراة بيراميدز وزد على استاد برج العرب، في إطار منافسات نهائي بطولة كأس مصر، حيث يدير الحكم أحمد الغندور اللقاء الذى سيشهد تتويج فريق جديد بلقب الكأس.

وضم تشكيل بيراميدز كلاً من: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ، خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - مصطفى فتحي - فخري لاكاي - وليد الكرتي، خط الهجوم: فيستون ماييلى.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد ميهوب - أحمد فتحي -محمود صابر - إسلام عيسى - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - دودو الجباس - مروان حمدي.

وضم تشكيل زد كلاً من: حراسة المرمى: على لطفى، الدفاع: أحمد سيد عبد النبى، مصطفى العش، محمد أشرف، محمد إسماعيل، الوسط: أحمد عاطف قطة، مصطفى زيكو، عبد الرحمن البانوبى، بيتر موتوموسى، ماتا ماجاسا، الهجوم: شادى حسين.

البدلاء: عمرو حسام، محمد رضا السيد، مصطفى كاجو، إسلام عبد اللاه، عبد الله مجدى، كامونى، مصطفى سعد ميسى، رشيد أحمد، أحمد الصغيرى.

وتعد مباراة اليوم، الرابعة بين زد وبيراميدز، حيث تواجها من قبل في 3 مواجهات، فاز بيراميدز مباراتين وتعادل فى مواجهة ولم يفز زد في أي مباراة، سجل لاعبو بيراميدز 5 أهداف واستقبلوا هدفا وحيدا، والتقى بيراميدز مع زد بمسماه القديم إف سى مصر مباراتين وانتهت لصالح الفريق السماوى.