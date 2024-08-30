الزمالك يعلن رسميا رفع عقوبة إيقاف القيد بعد سداد مستحقات مساعدى فيريرا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 30 أغسطس 2024 07:29 مساءً - تلقى نادي الزمالك إخطارات من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تفيد برفع عقوبة إيقاف القيد بعد سداد المستحقات المتأخرة لكل من البرتغالي روي أجواش وأندريه أوليفيرا، ودانيال جونزاليس مساعدي جوسفالدو فيريرا المدير الفني الأسبق للفريق.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب حرص على تحويل مستحقات الثلاثي خلال الأيام القليلة الماضية لحل أزمة إيقاف القيد.

وأصبح يحق لنادي الزمالك قيد الصفقات الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية قبل انطلاق الموسم الجديد بعد تسوية مستحقات مساعدي البرتغالي جوسفالدو فيريرا بصورة رسمية.