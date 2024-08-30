مصدر أمنى يكشف تفاصيل مشاجرة طابا بين عمال فندق وسياح من عرب 48

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 30 أغسطس 2024 06:32 مساءً - نفي مصدر امني مسئول ما تم تداولة حول وقوع حادث طعن بوسائل الاعلام الاسرائيلية لاحد مواطنيها بمدينة طابا بجنوب سيناء حيث اوضح ان بان حقيقة الواقعة هي حدوث مشاجره بين عامل باحد الفنادق وعدد من السائحين من عرب ٤٨ بسبب محاولتهم الحصول علي خدمات من الفندق دون مقابل اسفرت المشاجرة عن اصابة العامل باصابات بالغه الخطوره و كذا عددٍ ثلاثة عاملين مصريين اخرين واصابة عدد ٣ من السائحين عرب ٤٨ وتم نقل الجميع للمستشفى لتلقي العلاج

و تباشر الجهات الامنيه التحقيق في الواقعه للوقوف علي ملابسات الحادث