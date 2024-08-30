شهود عيان للقاهرة الإخبارية: ️مشاجرة طابا سببها عدم دفع لسائحين مقابل خدمات وهناك 3 إصابات بين عمال مصريين

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 30 أغسطس 2024 06:32 مساءً - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن شهود عيان قالوا إن المشاجرة سببها عدم قيام السائحين بدفع مقابل خدمات تم استخدامها بطابا، وهناك 3 إصابات بين العمال المصريين.

قال مصدر مصري رفيع المستوى لقناة القاهرة الإخبارية إنه لا صحة لما ورد في الإعلام الإسرائيلي عن وجود عملية طعن لمواطنيهم.

قال مصدر رفيع المستوى لقناة القاهرة الإخبارية، إن حادث طعن لعدد من السائحين فى طابا وننتظر التحقيقات الأولية.

كما أفادت القناة بأن شهود عيان قالو إن المشاجرة سببها عدم قيام السائحين بدفع مقابل خدمات تم استخدامها، وهناك ثلاث إصابات بين العمال المصريين.