اللجنة العليا لمهرجان العلمين الجديدة توجه الشكر للرئيس السيسى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 30 أغسطس 2024 06:32 مساءً - وجهت اللجنة العليا لمهرجان العلمين الجديدة الشكر في بيانها الختامي قبل ختام المهرجان اليوم الجمعة، للشركات المساهمة في إقامة وتنظيم المهرجان هذا العام، وهى: ( UMP - BEE group - ITOUS -Egyptian out door -POD- Tazkarti - DS+ - 30degrees- clicks) ، والذين يمثلون جميعًا "الإدارة والتنفيذ" الكاملين للمهرجان؛ على تقديم نسبة ( 60 ٪؜ ) من أرباح "مهرجان العلمين الجديدة" هذا العام دعمًا للقضية الفلسطينية.

وذكر البيان الختامي للمهرجان، أن تقديم 60 بالمائة من أرباح المهرجان، يأتي سيرًا على نهج الدولة المصرية وقيادتها العظيمة في تبنّي "قضية القضايا"، وتقديم أفضل ما لدى جمهورية مصر العربية، لحماية حق الشعب الفلسطيني التاريخيّ والإنساني في الحياة، هذا وتعرب إدارة المهرجان عن خالص تقديرها وشكرها، وعميق امتنانها وعرفانها لمؤسسة الرئاسة المصرية، والقيادة السياسية فخامة الرئيس "عبد الفتاح السيسي"، على التكليف والتشريف؛ بكل ما يدعم بناء الإنسان المصري وصناعة وعيه، داعين الله عز وجلّ أن يجمعنا والمصريين وقيادتنا الرشيدة؛ على الخير مجددًا عام ٢٠٢٥ بأفضل حال، حتى نلتقي في النسخة الثالثة من مهرجان كل المصريين "مهرجان العلمين الجديدة".