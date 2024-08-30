جنازة عاطف بشاى والعزاء بكنيسة مار مرقس بمصر الجديدة.. الأحد

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 30 أغسطس 2024 04:29 مساءً - يشيع جثمان السيناريست عاطف بشاى يوم الأحد من كنيسة مار مرقس كليوباترا بمصر الجديدة، والعزاء في نفس اليوم في القاعة الملحقة بالكنيسة .وأعلن المنتج محمد العدل على صفحة التواصل الاجتماعى الفيس بوك وفاة السيناريست عاطف بشاى، وعلق قائلا : وداعا عاطف بشاى السيناريست الرائع والصديق الأروع".

وكان السيناريست الكبير عاطف بشاي قد خضع لجراحة ناجحة في المخ، وذلك بعد إصابته بنزيف في المخ استدعي تدخلا جراحيا عاجلا.

وكان مهرجان جمعية الفيلم قد كرم في دورته الخمسين خلال حفل ختامه عددا من الفنانين الذين أثروا السينما على مر السنين، ومنهم السيناريست عاطف بشاي، وذلك بالإضافة لعدد من صناع السينما في مختلف الفروع السينمائية تقديرا لمشوارهم الفني وهم: رائد التوزيع السينمائي في مصر أنطوان زند، والمؤلف الموسيقي راجح داود، والممثلة والمنتجة إلهام شاهين، والفنان أحمد بدير، والكاتب والناقد سميرغريب، والناقد السينمائي أحمد شوقي.