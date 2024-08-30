نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ضم العربي والتاريخ للمجموع وتدريس الدين".. قرارات جديدة لوزير التعليم تخص المدارس الدولية (التفاصيل الكاملة ) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، قرارًا وزاريًا ينظم قواعد الدراسة والامتحانات والتقويم في كافة المدارس التي تقدم شهادات دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) داخل جمهورية مصر العربية، تضمنت هذه القرارات ضم مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي للدرجات، بالإضافة إلى تدريس مادة التربية الدينية.

التزام المدارس الدولية بتدريس اللغة العربية والتربية الدينية من مرحلة رياض الأطفال



ينص القرار على أن تلتزم كافة المدارس الدولية أو الأجنبية أو ذات الطبيعة الخاصة المرخص لها داخل مصر بتدريس مادة اللغة العربية بدءًا من مرحلة رياض الأطفال (KG1)، كما تُلزم بتدريس مادتي اللغة العربية والتربية الدينية للصفوف من الأول حتى الثالث أو ما يعادلها. من الصف الرابع وحتى الصف التاسع، يتعين على المدارس تدريس مواد اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية وفق المناهج المطبقة بالمدارس الرسمية المصرية المناظرة.

احتساب درجات اللغة العربية والتاريخ ضمن المجموع الكلي للطالب



يشمل القرار أن تكون درجات الطالب في نهاية كل صف دراسي متضمنة درجات اللغة العربية والدراسات الاجتماعية، حيث تمثل كل منهما نسبة 10% من مجموع درجات الطالب، وبذلك تشكل المادتان نسبة 20% من المجموع الكلي للدرجات، في حال التزام الطالب بدراستهما معًا.

تدريس اللغة العربية والتاريخ في المرحلة الثانوية واحتساب درجاتهما ضمن المجموع



يمتد الالتزام بتدريس اللغة العربية والتاريخ والتربية الدينية ليشمل كافة المراحل التعليمية من الصف العاشر حتى الصف الثاني عشر أو ما يعادلها، وذلك وفقًا للمناهج المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم والتي ستصدر بها نشرة منفصلة. بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادة الدولية المعادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية، ستُحتسب درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ بنسبة 10% لكل مادة من المجموع الكلي للشهادة، وبذلك تمثلان نسبة 20% من المجموع الكلي للدرجات، على أن تُجرى امتحانات عامة في هذه المواد تنظمها الوزارة.

تطبيق جديد على الدبلومة الأمريكية ونظام درجات جديد



بالنسبة لطلاب الدبلومة الأمريكية، يتم احتساب درجات الشهادة بنسبة 40% من المعدل التراكمي (GPA) و40% للاختبارات النهائية الدولية الأمريكية، بينما تمثل درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ 20% من المجموع الكلي.

التزام الطلاب المصريين الحاصلين على شهادات دولية بتقديم الامتحانات في اللغة العربية والتاريخ



يتضمن القرار أيضًا إلزام كافة الطلاب المصريين الحاصلين على شهادات دولية معادلة للثانوية العامة، سواء تم الحصول عليها داخل أو خارج مصر، بالتقدم للامتحان في مادتي اللغة العربية والتاريخ، ويتم احتساب درجات هذه المواد ضمن المجموع الاعتباري للطالب وبنفس النسب والقواعد المقررة.

موعد بدء تنفيذ القرار وتطبيقه على مختلف المراحل الدراسية



يسري القرار على الطلاب الملتحقين بمرحلة رياض الأطفال حتى الصف التاسع اعتبارًا من العام الدراسي 2024 / 2025، كما يسري على الطلاب المقيدين بالصف العاشر أو ما يعادله اعتبارًا من العام الدراسي 2025 / 2026. يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، مع إلزام كافة الجهات المختصة بتنفيذه وإلغاء أي أحكام مخالفة.