إعلام عبرى عن مسئولين إسرائيليين وأمريكيين: حماس سلمت تل أبيب قائمة محتجزين يمكن أن تطلق سراحهم

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 30 أغسطس 2024 03:32 مساءً - نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين، قولهم إن حركة حماس سلمت إسرائيل قائمة بمحتجزين يمكن أن تطلق سراحهم في إطار صفقة لتبادل الإسرى والمحتجزين.

وأشار المسئولين إلى أن إسرائيل وحماس أحرزتا تقدما بالمفاوضات لكن لم يتوصلا لاتفاق بعد.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.